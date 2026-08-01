Bölgedeki kayısı hasadının tamamlanmasıyla birlikte değirmendeki hareketliliğin zirve noktaya ulaştığını belirten emektar usta Kemal Günay, Akçadağ'ın dört bir yanındaki köylerden gelen vatandaşlar kışlık zahirelerini hazırlamak için değirmene akın ediyorlar. İfadelerini kullandı.

Değirmencilik sezonunun her yıl yaklaşık iki ay sürdüğünü vurgulayan Günay, yürütülen hummalı çalışmayı şu sözlerle aktarıyor:

Vatandaşlarımız tarladan topladığı buğdayı, bulgurunu evinde kaynatıp kuruttuktan sonra buraya getiriyor. Ürünün miktarına ve durumuna göre ortalama bir saat süren bir öğütme sürecimiz oluyor. Ancak işimiz sadece öğütmekle bitmiyor; ardından titizlikle savurma, eleme ve torbalama aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Okullar açılmadan ve kış bastırmadan önce yöre halkı tüm kışlık ununu ve bulgurunu buradan hazırlayıp evine götürüyor

Geleneksel değirmenciliğin büyük bir ustalık, bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizen Günay, dışarıdan kolay gibi görünen bu zanaatın inceliklerini anlatıyor. Değirmen taşının dilinden anlamanın hayati önem taşıdığını ifade eden Günay,

Bu işi bilmeyen birinin gelip bu değirmeni sorunsuz şekilde çalıştırması imkansızdır. Zamanla aşınan değirmen taşlarının tek tek dişlenmesi, bakımının yapılması gerekiyor. Makineyi çalıştırmak kadar o taşı tanımak, ürüne göre ayarını tutturmak da tecrübe ister. Bu yüzden bu ağır sorumluluğu ailece üstlendik. Kardeşim ve yeğenlerimle el ele verip değirmeni birlikte işletiyoruz

dedi.

Değirmen içerisindeki yoğun toz, yüksek gürültü ve yaz sıcaklarının getirdiği zorlu çalışma şartlarına rağmen işlerini büyük bir sevgiyle yaptıklarını belirten Kemal Günay, tek gayelerinin vatandaşın emeğini en güzel şekilde işlemek olduğunu vurguluyor. Mesleğin zorluklarına katlandıklarını belirten Günay,

"Eğer bu baba ve dede mesleğini icra ediyorsak, zorluklarına da seve seve katlanacağız. Bizim tek amacımız, buraya binbir emekle ürününü getiren hemşehrilerimizin kışlık yiyeceğini en kaliteli, en temiz şekilde işleyip kendilerine teslim etmektir"

ifadelerini kullandı.