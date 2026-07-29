Malatya’nın Akçadağ ilçesi son 24 saatte meydana gelen üst üste depremlerle hareketli saatler geçiriyor. Dün ilçe genelinde vatandaşlar tarafından hissedilen 3.2 ve 2.8 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından, bugün sabah saatlerinde bölgede yeni bir deprem daha kaydedildi.

AFAD Büyüklüğünü 3.4 Olarak Açıkladı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 09.31’de merkez üssü Akçadağ olan 3.4 (ML) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde de hissedildi.

Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle ilçe sakinleri kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar kurumlara ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Son sarsıntıyla birlikte Akçadağlılar, son 24 saat içerisinde üçüncü kez hissedilebilir bir depremi yaşamış oldu.