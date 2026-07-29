İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilere rehberlik eden lise öğretmenleriyle Yaşam Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Üniversite yönetiminin katılımıyla gerçekleşen programda, öğretmenlere kampüsün eğitim, sosyal, teknolojik ve fiziki imkanları tanıtıldı.

Sektörde Öne Çıkan Başarılar ve Dijital Kampüs Olanakları

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, "Dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde kampüsümüzün her noktasında hem kesintisiz internet erişimi hem de bilgi mobilitesi sağlanmış durumdadır. Üniversitemizde çok güçlü bir Milli Teknoloji Atölyesi yer alıyor. Türkiye'de kurulan yedinci ve en büyük 5 atölyeden biri olan bu alan, tamamen öğrenciler için tasarlanmış olup içerisinde CNC'den 3D yazıcıya kadar ihtiyaç duyulan tüm teknik imkânları barındırmaktadır," dedi. Kampüste 5 kütüphane, 250 bin basılı ve 4,5 milyon elektronik kaynak bulunduğunu aktaran Özer, 5 yıllık tam akreditasyona sahip üniversitede 33 programın akredite edildiğini, ayrıca çölyak ve diyabet hastası öğrenciler için özel yemek menülerinin hazırlandığını dile getirdi.

Eğitim Bilimlerinde Dünya Genelinde İlk 500 Başarısı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, “Üniversitemiz açısından tarihi bir gelişme oldu ve ilk defa dünya genelinde eğitim bilimleri alanında ilk 500 kategorisine girdik. Bu hem üniversitemiz hem ülkemiz açısından çok önemli bir gösterge,” diyerek üniversitenin uluslararası alandaki başarısına vurgu yaptı.

Program, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç'un barınma ile beslenme imkanlarına dair sunduğu bilgilerin ardından soru-cevap bölümü ve kampüs gezisiyle sona erdi.