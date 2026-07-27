Ortaöğretim kurumlarına geçiş maratonunda en kritik saatlere girildi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen lise tercih süreci bugün saat 17.00 itibarıyla resmi olarak sona eriyor. Tercih ekranının kapanmasıyla birlikte Bakanlık veri tabanında yerleştirme işlemlerine geçilecek; gözler doğrudan sonuçların duyurulacağı güne ve ardından başlayacak olan nakil dönemine çevrilecek.

MEB tarafından yayımlanan 2026 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre: Yerleştirme Sonuçları: 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Boş Kontenjanlar: Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, liselerin açıklanan ve boş kalan kontenjan bilgileri de aynı gün duyurulacak.

Lise Yerleştirme Sonuçlarına Nereden ve Nasıl Bakılır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı’na ait resmî portal ve sistemler üzerinden online olarak sorgulayabilecek. Öğrencilere veya velilere herhangi bir posta ya da yazılı bildirim yapılmayacak.

Sorgulama Adresleri:

meb.gov.tr

e-okul.meb.gov.tr

Erişim Adımları:

Belirtilen resmî adreslerde açılacak olan sorgulama ekranına giriş yapılacak.

Öğrenciye ait T.C. Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi bilgileri ilgili alanlara girilerek yerleştirme sonucu görüntülenebilecek.

Sonuçların Ardından Nakil Dönemi Başlayacak

5 Ağustos'ta yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, nakil süreci ve herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları devreye girecek.

Yerleştirmeye Esas Nakil Takvimi:

1. Nakil Başvuruları: 5 – 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

1. Nakil Sonuçları: 10 Ağustos 2026 günü açıklanacak.

2. Nakil Başvuruları: 10 – 12 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Komisyon Yerleştirmeleri ve Pansiyon Başvuruları:

Komisyon Başvuruları: Hiçbir okula yerleşemeyen adaylar için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca başvurular 17 – 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Komisyon Yerleştirme Sonuçları: 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Yatılılık (Pansiyon) Başvuruları: Okul pansiyonlarına yerleştirme başvuruları 31 Ağustos – 3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.