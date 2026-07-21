Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvuru yaptığı dev sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler, dereceye giren şampiyonlara ve üniversite tercih maratonuna çevrildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada yoğun bir hazırlık süreci geçiren adayları, ailelerini ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Ersoy, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandığını belirtti. Açıklanan verilere göre, 2026 YKS sonuçlarında AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. Sınavın genelinde ise İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli’den çıkan şampiyonlar dikkat çekti.

YKS TYT Birincileri Hangi Okullardan ve İllerden Çıktı?

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) zirveye adını yazdıran adaylar, liseleri ve şehirleri şu şekilde açıklandı:

İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul)

Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)

Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi (Şanlıurfa)

Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul) MEB 2026-2027 çalışma takvimi netleşti: Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İçeriği Görüntüle

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Şampiyonları

AYT oturumunda sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan isimler ve okulları:

Sayısal Alan Birincisi: Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Sözel Alan Birincisi: Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Eşit Ağırlık Alan Birincisi: Tuğşem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Yabancı Dil Testi’nde (YDT) Şampiyonlar Bellı Oldu

YDT oturumunda 5 farklı dil branşında Türkiye birinciliği elde eden adaylar:

Almanca: Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Fransızca: Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi (Denizli)

İngilizce: Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

Rusça: Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi (İstanbul)

YKS Katılım İstatistikleri ve Doğru Cevap Ortalamaları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre, YKS oturumlarına katılım sayıları şu şekilde gerçekleşti:

TYT Oturumu: Başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76’sı sınava katıldı.

AYT Oturumu: Başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113’ü sınava girdi.

YDT Oturumu: Başvuran 203 bin 640 adaydan 143 bin 270’i katılım sağladı.

Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu bildirildi.

TYT Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Doğru Cevap Ortalamaları:

Türkçe: 20,5 doğru

Sosyal Bilimler: 10,2 doğru

Temel Matematik: 6,8 doğru

Fen Bilimleri: 4,3 doğru

2026 YKS Tercih İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar için kritik tercih dönemi takvimi de netleşti. Adaylar üniversite tercihlerini 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek.