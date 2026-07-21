Kuyumcu piyasasını yakından takip eden Malatyalılar ve yatırımcılar için serbest piyasa rakamları güncellendi. Malatya’da sarraflarda işlem gören altın türleri; gramdan çeyreğe, Ata Lira’dan ziynete kadar yeni değerleriyle raflardaki yerini aldı.

Malatya sarrafiye piyasasında 24 ayar gram altın, alışta 6 bin 120 TL, satışta ise 6 bin 320 TL seviyesinden işlem görüyor. Düğün sezonunun ve birikim yapacakların gözdesi olan 22 ayar bilezik fiyatı alışta 5 bin 630 TL, satışta ise 6 bin 40 TL olarak belirlendi. Takı kategorisinde yer alan 14 ayar altın ise 3 bin 450 TL alış fiyatıyla alıcı buluyor.

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları Ne Kadar?

Piyasada en çok el değiştiren ziynet ürünlerinin başında gelen çeyrek altın, 9 bin 920 TL alış ve 10 bin 350 TL satış fiyatıyla listede yer alıyor. Yatırımını yarım altından yana değerlendirmek isteyen vatandaşlar için yarım altın alışta 19 bin 840 TL, satışta ise 20 bin 700 TL seviyelerinde seyrediyor. Tam altın olarak da bilinen Liralık altın ise 39 bin 680 TL alış, 41 bin 400 TL satış rakamıyla satılıyor.

Ata Lira ve Cumhuriyet Altınında Zirve Takibi

Yüksek tutarlı birikimlerin adresi olan Ata Lira, 40 bin 810 TL alış ve 42 bin 580 TL satış değeriyle piyasadaki yerini koruyor. Sarraflardaki en yüksek hacimli ziynet altınları arasında yer alan Cumhuriyet 2.5 ise alışta 99 bin 200 TL, satışta ise 103 bin 500 TL sınırına ulaştı.