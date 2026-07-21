Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile Duruş Dergisi’nin gerçekleştirdiği özel söyleşi, sadece belediye hizmetlerini değil; hafızasını koruyarak geleceğin ekonomisini inşa etmek isteyen bir şehrin dönüşüm şifrelerini ortaya koyuyor. İşte Darende'nin geleceğe uzanan yeni rotası…

Anadolu’nun asırlık ilim, irfan ve ticaret merkezlerinden biri olan Darende, sahip olduğu kültürel mirası pasif bir geçmiş hatırası olarak değil, doğrudan yerel kalkınmanın merkezine yerleştiriyor. İlçenin toplumsal hafızasının en büyük güç olduğuna dikkat çekilen vizyonda, fiziki belediyecilik çalışmaları kadar kültürel kimliği korumanın da stratejik bir sorumluluk olduğu vurgulanıyor.

Şehrin ruhunu ve toplumsal yapısını şekillendiren temel unsurlara değinen Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vizyonun ana omurgasını şu sözlerle ifade ediyor:

Darende, sahip olduğu tarihî derinlik, manevi miras ve doğal zenginlikleriyle Anadolu’nun köklü medeniyet merkezlerinden biridir. İlçemizi farklı kılan en önemli unsur, geçmişten gelen değerlerini korurken geleceğe yön verebilen güçlü toplumsal hafızasıdır. Asırlardır ilim, irfan, kültür ve ticaretin buluşma noktası olan Darende, bugün de bu kimliğini muhafaza ederek gelişimini sürdürmektedir.

Koruma-Kullanma Dengesiyle Sürdürülebilir Kalkınma

Yerel yönetim anlayışında tarihi dokunun tahrip edilmeden günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturulması hedefleniyor. Yol, altyapı ve şehir düzenlemelerinin yanı sıra ilçenin karakterini korumanın önemine değinilerek, tarihi değerlerin ekonomik ve sosyal bir kalkınma modeline dönüştürüleceği belirtiliyor.

Koruma ve kalkınma arasındaki hassas dengeyi öne çıkaran Başkan, yürütülen stratejiyi şu ifadelerle özetliyor:

Yerel yönetim anlayışımızın temelinde, şehir kimliğini koruyarak kalkınmayı sağlamak yer almaktadır. Tarihî ve kültürel miras yalnızca geçmişin bir emaneti değil, aynı zamanda geleceğin de en önemli sermayesidir. Koruma-kullanma dengesi çerçevesinde hareket ediyor; tarihî dokunun korunmasını, kültürel değerlerin yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz.

İnanç, Kültür ve Doğa Turizmi Esnafın Kazancına Dönüşecek

Darende’nin sahip olduğu manevi odak noktaları, tarihi yapıları ve eşsiz doğal vadi manzarasının bölge için benzersiz bir destinasyon sunduğu altı çiziliyor. Ancak bu potansiyelin sadece bir ziyaret noktası olarak kalması değil, doğrudan ilçe merkezine, yerel esnafa ve üreticilere ticari bir canlılık kazandırması hedefleniyor.

Turizm altyapısını güçlendirerek ziyaretçi konforunu artırmayı ve turizm gelirlerini şehir ekonomisine yaymayı planladıklarını aktaran Başkan, hedeflerini şöyle detaylandırıyor:

Darende; inanç, kültür ve doğa turizmini bir arada sunabilen önemli bir destinasyondur. Hedefimiz, bu potansiyeli sürdürülebilir kalkınmanın itici gücüne dönüştürmektir. Turizm altyapısının güçlendirilmesi, ziyaretçi konforunun artırılması, tanıtım faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve turizm gelirlerinin yerel ekonomiye daha fazla yansımasını sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz.

Ticaret ve Üretimde Şehir Ölçeğinde Kalkınma Modeli

Ekonomik canlılığın sürdürülebilir olması için esnaf, üretici ve girişimcilerin desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Turizm hareketi ile ilçe ticareti arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, yerel ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi ve şehir merkezinin cazibe merkezi haline getirilmesi planın en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Ekonomik gelişimi çok yönlü bir model olarak ele aldıklarını belirten Başkan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Yerel kalkınmanın temel aktörleri esnafımız, üreticilerimiz ve girişimcilerimizdir. Bu nedenle ekonomik gelişimi yalnızca ticari hareketlilik olarak değil, şehir ölçeğinde bir kalkınma modeli olarak değerlendiriyoruz. Turizmle ticaret arasındaki bağı güçlendirmek, yerel ürünlerin katma değerini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve şehir merkezini daha cazip hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

"Gençlerin Yaşadığı Değil, Ürettiği Bir Darende"

Darende’nin gelecek planlamasında en kritik rol gençlere düşüyor. Gençlerin ilçeden göç etmesinin önüne geçecek; eğitim, istihdam, girişimcilik, kültür ve spor alanlarında fırsat eşitliği sağlayacak adımlar atılıyor. Amaç, gençlerin yalnızca ilçede ikamet etmesi değil, şehrin üretim ve gelişim süreçlerine doğrudan katılması.

Gençliğin bir şehrin geleceğindeki belirleyici rolüne dikkat çeken Başkan, vizyonun gençlik boyutunu şu sözlerle tanımlıyor:

Bir şehrin geleceği gençlerinin o şehirde kurduğu hayaller kadar güçlüdür. Bu anlayışla gençlerimizin eğitim, istihdam, girişimcilik, spor ve kültürel faaliyetler alanında daha fazla imkâna ulaşabilmesini önemsiyoruz. Hedefimiz, gençlerin yalnızca yaşadığı değil, üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı, kendini geliştirebildiği ve geleceğini güvenle planlayabildiği bir Darende oluşturmaktır.