Malatya’nın Darende ilçesi Zaviye Mahallesi'nde bulunan ve 1700’lü yıllarda inşa edilen Yusuf Paşa Bedesteni, restorasyonun ardından ticaret merkezine dönüştü. Eskiden halkın alışveriş yapabileceği bir han olarak faaliyet gösteren ancak daha sonra atıl kalan tarihi mekan, yeniden ilçe halkının hizmetine sunuldu.

"Başka Yerde Dükkan Açsam Bu Kadar Mutlu Olamazdım"

Sosyal medyada başladığı satış serüvenini tarihi bedestene taşıyan işletmeci Fatime Bozkurt,

"Bizlere böyle harika bir imkan sağlandı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önce ürünlerimi yalnızca sosyal medya üzerinden satıyordum, artık buradaki dükkanımda müşterilerimle buluşturacağım. Başka modern bir yerde dükkan açsaydım belki de bu kadar mutlu hissetmezdim. Buranın atmosferi gerçekten çok büyüleyici. Yüzyıllar önce buralarda kimlerin yaşadığını, kimlerin alışveriş yaptığını düşünmek bile insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor"

dedi.

"Ecdadımızın İzinde Üretmek Çok Büyüleyici"

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının önemine vurgu yapan girişimcilerden Dürdane Çağlar ise,

"Kadınların kendi emekleriyle var olması çok güzel bir duygu. Bu tarihi mekanda yürürken zaman zaman geçmişe gidiyorum; kim bilir burada geçmişte bir şekerci mi vardı, yoksa bir terzi mi? Atalarımızın, dedelerimizin bir zamanlar burada ticaret yaptığını hayal etmek burayı çok daha büyüleyici kılıyor. Bizlere bu fırsatı sunan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese minnettarız"

ifadelerini kullandı.

"Kadın Girişimcilerimizin Her Daim Yanındayız"

Tarihi bedesteni ilçeye ve kadın istihdamına kazandırmaktan gurur duyduklarını belirten Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt,

"Yusuf Paşa Bedesteni yüzyıllarca bu topraklarda ticaretin kalbi olmuş, ancak zamanla terk edilerek atıl duruma düşmüştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde restore edilen bu değerli mirası, belediye olarak kiraladık. İç ve dış çevre düzenlemelerini tamamlayarak, el emeği ve ev işi ürünlerini satmak isteyen 25 kadın girişimcimize tahsis ettik. Kadınlarımız burada hem yöresel lezzetler sunuyor hem de ticari hayata değer katıyor. Belediye olarak kadın girişimcilerimizin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz"

diyerek projenin önemini özetledi.