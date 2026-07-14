Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle tüm Türkiye’ye ve Malatya halkına hitaben anlamlı bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin karşısında milletin yazdığı demokrasi destanına vurgu yapan Başkan Er, Malatya’nın o tarihi gecede gösterdiği asil ve dik duruşa özel bir parantez açtı.

Malatya’nın "Yiğit Evlatları" Unutulmadı

Başkan Sami Er, yayımladığı mesajda kentin o karanlık gecede nasıl tek yürek olduğunu ve meydanları doldurarak hainlere karşı nasıl çelikten bir irade sergilediğini şu sözlerle hatırlattı:

“Malatya'mızın yiğit evlatları da o karanlık gecede vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmış; meydanları doldurarak millî iradenin yanında dimdik durmuş, bu kutlu direnişin onurlu bir parçası olmuştur. Bu duruş, Malatya'nın vatan sevgisinin, birlik ruhunun ve devletine olan bağlılığının en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini almıştır.”

"Çanakkale Ruhu 15 Temmuz Gecesi Yeniden Canlandı"

Mesajında Türk milletinin tarih boyunca esarete boyun eğmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 15 Temmuz direnişini tarihteki büyük zaferlerle bağdaştırarak şunları kaydetti:

"Tarihi şan, şeref ve kahramanlıklarla yoğrulmuş aziz milletimiz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de imanıyla, cesaretiyle ve birlik ruhuyla yeni bir destan yazmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan milletimiz, hainlere geçit vermemiş; demokrasinin, bağımsızlığın ve millî iradenin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir."

"En Önemli Görevimiz Unutmamak ve Unutturmamak"

Gelecek nesillere bu bilincin aktarılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Sami Er, mesajını şu kararlı sözlerle tamamladı:

“Bizlere düşen en önemli görev; bu büyük destanı unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aynı bilinç ve sorumlulukla aktarmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir ihanet odağı bu millete diz çöktüremeyecektir. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.”