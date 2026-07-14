Malatya’da yaz sezonuyla birlikte düğün hareketliliği yaşanırken, altın fiyatlarındaki rekor seviyeler evlilik hazırlığı yapanları kara kara düşündürüyor. 14 Temmuz 2026 sabahı saat 08:06 itibarıyla Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı piyasa ekranına yansıyan fiyatlar, bir düğün faturasının asgari sınırını belirledi. Bugün Malatya'da sadece 3 bilezik ve temel takıları almak isteyen bir ailenin kuyumcuda ödeyeceği net tutar netleşti.

İşte 14 Temmuz Malatya Usulü Takı Faturası

Malatya geleneklerine göre bir düğünde geline takılması beklenen en temel takılar baz alındığında, 14 Temmuz Salı günü kuyumcu tezgahlarında ortaya çıkan net maliyet tablosu şu şekilde şekillendi:

3 Adet 22 Ayar Bilezik (Ortalama 15 gramdan toplam 45 gram): 267.300 TL (Kuyumcular Odası 22 Ayar gram satış fiyatı: 5.940 TL)

267.300 TL 1 Adet Çeyrek Altın (Damat takısı): 10.180 TL

10.180 TL 1 Adet Yarım Altın (Aile takısı): 20.360 TL

20.360 TL 1 Adet Ata Lira (Büyük aile takısı): 41.880 TL

41.880 TL Toplam Asgari Takı Maliyeti: 339.720 TL

Bugün Malatya’da evlenecek bir çiftin, sadece en temel takı kalemleri için kuyumcuya bırakması gereken asgari tutar 340 bin TL sınırına dayanmış durumda. Bu hesaba gelin setleri, nişan yüzükleri veya 14 ayar diğer takılar dahil edildiğinde faturanın yarım milyon TL'yi rahatlıkla aşacağı öngörülüyor.

Malatya Kuyumcular Odası 14 Temmuz 2026 Güncel Fiyat Listesi

Düğün faturasının ötesinde, gün içinde altın alacak veya elindeki birikimi nakde çevirecek Malatyalı vatandaşlar için Malatya Kuyumcular Odası’nın tavsiye edilen anlık alış ve satış fiyatları ise şu şekilde listelendi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.030 TL | Satış 6.220 TL

Alış 6.030 TL | Satış 6.220 TL 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.540 TL | Satış 5.940 TL

Alış 5.540 TL | Satış 5.940 TL Çeyrek Altın: Alış 9.770 TL | Satış 10.180 TL

Alış 9.770 TL | Satış 10.180 TL Yarım Altın: Alış 19.540 TL | Satış 20.360 TL

Alış 19.540 TL | Satış 20.360 TL Ata Lira: Alış 40.200 TL | Satış 41.880 TL

Alış 40.200 TL | Satış 41.880 TL Liralık Altın: Alış 39.080 TL | Satış 40.720 TL

Alış 39.080 TL | Satış 40.720 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 97.700 TL | Satış 101.800 TL

Alış 97.700 TL | Satış 101.800 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.400 TL (Satış fiyatı ekran üzerinde değişkenlik göstermektedir)

Küresel ve Genel Göstergeler:

Ons Altın: 4.020,73 $

4.020,73 $ MKO-A: 6.095,03 ₺