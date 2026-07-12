Peki, bugün Malatya'da çeyrek altın, gram altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte kuyumculardaki en güncel alış ve satış listesi...

Malatya Kuyumcular Odası'nın tavsiye edilen fiyat listesine göre, güne hareketli başlayan altın piyasasında öne çıkan çeyrek ve gram altın fiyatları şu şekilde:

24 Ayar Has Altın (Gram): Alış 6.160 TL, Satış 6.350 TL seviyesinde işlem görüyor.

Alış 6.160 TL, Satış 6.350 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek Altın: Malatya'da güne 9.990 TL alış fiyatıyla başlayan çeyrek altın, kuyumcularda 10.400 TL'den satılıyor.

12 Temmuz 2026 Malatya Güncel Altın Fiyatları Listesi

Sadece gram ve çeyrek değil, Malatya'daki kuyumcularda işlem gören tüm altın çeşitlerinin canlı alış ve satış fiyatları aşağıda listelenmiştir:

24 Ayar Altın (Gram): Alış: 6.160 TL | Satış: 6.350 TL

Alış: 6.160 TL | Satış: 6.350 TL 22 Ayar Bilezik: Alış: 5.660 TL | Satış: 6.070 TL

Alış: 5.660 TL | Satış: 6.070 TL Çeyrek Altın: Alış: 9.990 TL | Satış: 10.400 TL

Alış: 9.990 TL | Satış: 10.400 TL Yarım Altın: Alış: 19.980 TL | Satış: 20.800 TL

Alış: 19.980 TL | Satış: 20.800 TL Liralık Altın: Alış: 39.960 TL | Satış: 41.600 TL

Alış: 39.960 TL | Satış: 41.600 TL Ata Lira: Alış: 41.100 TL | Satış: 42.790 TL

Alış: 41.100 TL | Satış: 42.790 TL Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış: 99.900 TL | Satış: 104.000 TL

Alış: 99.900 TL | Satış: 104.000 TL 14 Ayar Altın: Alış: 3.470 TL | Satış: —

Piyasalardaki anlık gelişmeler ve ons bazlı dalgalanmalar nedeniyle serbest piyasadaki bu fiyatlar gün içerisinde değişiklik gösterebilir.