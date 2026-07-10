MÜSİAD Malatya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen gala yemeği iş dünyası temsilcilerini, yerel yöneticileri ve devletin zirvesini bir araya getirdi. Programda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asrın felaketinin ardından Malatya'nın gösterdiği üretim, istihdam ve yeniden doğuş azmini takdir ederek, bakanlık bünyesinde kente sağlanan devasa ödenekleri ve güncel istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı.

“KOSKOCA FABRİKADA DÖNEN TEK BİR TEZGAH MALATYA'NIN VAZGEÇMEDİĞİNİN KANITIYDI”

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin,

“6 Şubat depremlerinin hemen öncesinde göreve gelmişken asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık; evlerimiz, iş yerlerimiz ve hayallerimiz yıkıldı ancak umudumuzu kaybetmedik. MÜSİAD’ın sadece bir iş dünyası kuruluşu olmadığını, depremin ilk anından itibaren tüm dünyadaki üyeleriyle Malatya için başlattığı güçlü dayanışma seferberliğinde bizzat gördük. Deprem sonrası organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarımızda üretimin durduğunu ve istihdamın gerilediğini fark ettiğimizde, sanayicilerimize hep ‘üretimden vazgeçmeyin, bu şehir sizinle ayağa kalkacak’ dedik. Nitekim koskoca fabrika içinde dönen tek bir tezgah bile Malatya'nın vazgeçmediğinin kanıtıydı; bu inançla depremden kısa süre sonra Tekstil Zirvesi ve Genç MÜSİAD toplantısı gibi büyük organizasyonları şehrimizde gerçekleştirerek iş dünyamızın dinamizmini sahada da gösterdik”

sözlerine yer verdi.

“MALATYA’YI SAĞLIK, SANAYİ VE SAVUNMA SANAYİ ÜSSÜ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

“Bugün artık yaralarımızı sarmanın ötesine geçip geleceğimizi inşa etmek, Malatya’yı sadece kayısıyla anılan değil; sağlık, sanayi ve savunma sanayisinde yüksek katma değerli üretim ile ihracat yapan yeni bir döneme taşımak zorundayız” diyen Akçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kalkınma sürecinde ihtisas sanayi bölgeleri oluşturmalı, sağlık turizmini güçlendirmeli, savunma sanayisindeki insan kaynağımızı değerlendirmeli ve Suudi Arabistan gibi yeni pazarlarla ticari köprüler kurmalıyız. MÜSİAD’ı farklı kılan şey sadece ticaret değil, bu zor zamanlarda gösterdiği kardeşlik ve vefadır. Nitekim kendi evim ve ablamların evleri ağır hasar gördüğünde, yoğunluktan iki gün boyunca arayamadığım ablamları Kayseri MÜSİAD'ın hemen dayalı döşeli bir eve yerleştirdiğini öğrendim; bu vesileyle zor günümüzde yanımızda olan, vefasıyla bu şehirde iz bırakan tüm şube başkanlarımıza ve büyük MÜSİAD ailemize yürekten teşekkür ediyorum.”

SAMİ ER: MALATYA, HATAY'DAN SONRA EN BÜYÜK HASARI ALAN İLİMİZDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de, “MÜSİAD kurulduğu günden bu yana sadece bir iş insanı derneği olmamış; üretimi önceleyen, alın terini yücelten, ahlakı ticaretin merkezine koyan ve devletine değer kat

mayı ilke edinmiş güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Bugün Türkiye’yi hedeflerine ilerleten üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama katkı sunan her girişimcimizin kalkınma yolculuğundaki en önemli aktörlerden birisiniz. Bizler de üretimi artıracak ve iş alanlarının önünü açacak her projeyi desteklemeye devam ediyoruz; çünkü biliyoruz ki güçlü şehirler güçlü ekonomilerle, güçlü ekonomiler ise üreten insanlarla mümkündür. 6 Şubat depremlerinde Malatya, başlangıçtaki can kaybının görece az olması nedeniyle dışarıda bir şey yokmuş algısı yaratsa da aslında Hatay'dan sonra en büyük hasarı alan ilimizdi. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliği, bakanlarımızın yoğun ilgisi, vekillerimiz, kamu kuruluşlarımız ve Sayın Valimizle yakaladığımız gönül birliği sayesinde oluşturduğumuz sinerjiyle Malatya'yı ayağa kaldırıyoruz” sözlerini aktardı. Kredi Kartı Limiti Yetmeyenlere Müjde: 81 İlde 6 Ay Taksitli Ehliyet Kredisi Dönemi Başladı! İçeriği Görüntüle

“GELECEĞİN ŞEHRİNİ, ULAŞIMINI, TURİZMİNİ VE SANAYİSİNİ SIFIRDAN İNŞA EDİYORUZ”

Geleceğin Malatya’sını inşa ettiklerini söyleyen Başkan Er,

“Bizler burada sadece depremin yaralarını sarmıyor, her yönüyle geleceğin Malatya'sını; geleceğin ulaşımını, turizmini ve sanayisini sıfırdan inşa ediyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde konteyner süreçleri bittiğinde şehirde depremin esamesi bile okunmayacak; hedefimiz hem göç eden nüfusu geri getirmek hem de dışarıdan yeni nüfus çekerek Malatya ekonomisini çok daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır. Şu an turizmden sanayiye, gençlikten kültüre kadar her alanda çalışmalarımız sürüyor ve Malatya emin ellerde, doğru yolda ilerliyor. Kent için ne gerekiyorsa tüm yerel dinamiklerimiz ve siyasetçilerimizle birlikte ekip olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz; inanıyorum ki birkaç ay sonra buraya tekrar geldiğinizde çok daha farklı bir Malatya göreceksiniz. Bu doğrultuda programda emeği geçen genel başkanımıza, yönetim kurulumuza, Malatya il başkanımıza ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum”

diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN MALATYA İLE İLGİLİ KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise,

“Malatya; bereketli topraklarıyla, dünyaca meşhur kayısısıyla, güçlü sanayi altyapısıyla, ihracat potansiyeliyle ve üretmeye devam eden müteşebbis insanıyla ülkemizin kalkınma hikâyesinde müstesna bir yere sahiptir. Tarih boyunca ticaret yollarının kavşak noktalarından biri olan bu kadim şehir, bugün de emeği, alın terini ve üretimi önceleyen anlayışıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Asrın felaketinin en ağır şekilde etkilediği illerimizden biri olmasına rağmen, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma iradesi, üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen iş insanlarımızın azmi ve hemşehrilerimizin güçlü dayanışması hepimiz için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Devletimiz ile milletimizin omuz omuza verdiği bu süreçte, Malatya'nın yeniden eski gücüne kavuşacağına ve çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya’daki çalışmalardan bahseden Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem bölgesi genelinde olduğu gibi, şehirleşmeden çalışma hayatına kadar attığımız adımlarla çok şükür yaraları sarmayı ve bölgeyi hızla yeniden eski canlılığına kavuşturmaya gayret ediyoruz. Çalışma hayatına ilişkin veriler de, uyguladığımız politikaların sahadaki karşılığını açıkça ortaya koymaktadır. Malatya'nın da içinde yer aldığı TR-B1 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 46,8; işgücüne katılım oranı yüzde 52 seviyesindedir. Malatya’da istihdamın yüzde 53,5'i hizmetler; yüzde 34,2'si sanayi ve yüzde 12,3'ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir.

“188 BİN VATANDAŞIMIZIN İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE YERLEŞMESİNİ SAĞLADIK”

İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bugüne kadar; toplam 188 bin vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. İstihdamın niteliğini artırmak amacıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programlarından bugüne kadar 90 bin 757 vatandaşımız yararlanmıştır. Bunların 36 bin 623'ü mesleki eğitim kurslarına, 47 bin 405'i ise işbaşı eğitim programlarına katılmıştır. Özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmalarımız kapsamında; İş Kulübü hizmetlerimizden; 4 bin 678 vatandaşımız faydalanmış, Toplum Yararına Programlar kapsamında ise bugüne kadar58 bin 606 kişiye geçici gelir desteği sağlanmıştır.

“DEPREM SONRASINDA MALATYA'DA 126 MİLYON LİRAYI AŞAN DESTEĞİ SAĞLADIK”

Çalışanlarımızı zor dönemlerde yalnız bırakmadık. Bugüne kadar kısa çalışma ödeneği kapsamında 52 bin 87 vatandaşımıza 440 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Deprem sonrasında yalnızca Malatya'da 14 bin 132 vatandaşımıza 126 milyon lirayı aşan kısa çalışma ödeneği desteği sağladık. Yine işsizlik ödeneği kapsamında, 84 bin 380 vatandaşımıza yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira ödeme yaptık.

AKTİF SİGORTALI SAYISI YÜKSELDİ

Sosyal güvenlik alanında da önemli bir gelişme kaydettik. Malatya'da 2002 yılında; 110 bin 644 olan aktif sigortalı sayısı, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 227 bin 31'e yükselmiş, böylece son 24 yılda yüzde 105'in üzerinde artış sağlanmıştır. İlimizde bugüne kadar faaliyet gösteren iş yerlerimiz için sağladığımız teşviklerden bugüne kadar 52 bin 994 iş yeri yararlanmış, verilen destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı aşmıştır. Bütün bu rakamlar; üretimi, istihdamı ve sosyal güvenliği birlikte güçlendiren politikalarımızın, Malatya'da da somut sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bundan sonra da yatırımın, üretimin ve istihdamın yanında olmaya, çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”