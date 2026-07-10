Malatya Valiliği koordinasyonunda yürütülen bütüncül sağlık ve sosyal destek çalışmaları, kentteki yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Evde bakımdan psikososyal desteğe kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerde, 2026'nın ilk yarısında on binlerce vatandaşa ulaşıldı ve milyarlarca liralık dev bütçeli sosyal yardımlar ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

GİRİŞ Malatya’da devletin şefkat eli, bizzat vatandaşların yaşam alanlarına uzanıyor. Malatya Valiliği koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın iş birliğiyle yürütülen hizmetler kararlılıkla sürüyor. Yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan bireyleri hedef alan bu çalışmalar kapsamında, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir bilgilendirme ve farkındalık toplantısı da gerçekleştirildi. Emekliler Derneği üyelerinin de bilgilendirildiği bu süreç, sosyal devlet anlayışının sahada etkin şekilde uygulanmasına zemin oluşturuyor.

MALATYA’NIN YAŞ ALAN NÜFUS GRAFİĞİ NETLEŞTİ

Kent genelinde yürütülen hizmetlerin planlanmasında, nüfus verileri büyük bir önem taşıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Malatya’da;

65 yaş ve üzeri tam 94.654 vatandaş ikamet ediyor.

80 yaş ve üzeri korumasız nüfusta ise bu sayı 19.046 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Bu doğrultuda, büyüklerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve ailelerin bakım yükünü hafifletmek valiliğin temel öncelikleri arasında yer alıyor.

EVDE SAĞLIKTA DEV KADRO: YILIN İLK YARISINDA 33 BİN ZİYARET

Evde Sağlık Hizmetleri, il genelindeki 14 kamu hastanesi ile Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde kurulan 20 ekip ve 20 araçlık mobil filoyla yürütülüyor. Sektörde 5 uzman hekim, 20 pratisyen hekim, 7 diş hekimi ve 80 sağlık personeli aktif görev yapıyor.

2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ulaşılan rekor sayılar ise şöyle şekillendi:

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında bugüne kadar 48.830 vatandaşa ulaşıldı.

7.259 vatandaş aktif takibe alınarak düzenli kontrol süreçlerine dahil edildi.

Yalnızca 2026 yılının ilk 6 ayında 33.724 ev ziyareti gerçekleştirildi.

YAŞAM MERKEZLERİ VE E-RAPOR KOLAYLIĞI

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) aracılığıyla Malatya'da yaşayan 80 yaş ve üzeri 19.046 vatandaşın 12.300’üne doğrudan ulaşılarak sağlık danışmanlığı, değerlendirme ve koordinasyon hizmeti sağlandı. Öte yandan, kronik hastaların hastanelere gitmeden rapor yenilemesini sağlayan Sağlık Bakanlığı'nın e-Rapor uygulaması kapsamında, Malatya’da bugüne kadar yaklaşık 8.000 vatandaşa fiziki başvuru olmaksızın hizmet sunuldu.

SOSYAL YARDIMLARDA MİLYARLIK BÜTÇE SAHAYA İNDİ

Sağlık hizmetleriyle eş zamanlı yürütülen sosyal yardım mekanizmaları, ihtiyaç sahibi ailelere adeta can suyu oldu. Maddi desteklerin boyutları rakamlara şu şekilde yansıdı:

Genel Sosyal Yardımlar: 2025 yılında 84.369 vatandaşa yaklaşık 1 milyar 680 milyon TL aktarılırken; 2026 yılının ilk altı ayında 60.320 vatandaşa yaklaşık 1 milyar 55 milyon TL destek sağlandı.

Evde Bakım Desteği: Evde bakım hizmetleri kapsamında 2025 yılında 6.163 kişiye yaklaşık 812 milyon TL ödenirken; 2026 yılının ilk altı ayında 6.200 vatandaşa yaklaşık 510 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.