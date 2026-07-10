Malatya siyaset arenası, sosyal medyada yürütülen bir karalama kampanyasına yönelik sert bir açıklamayla hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, uzun süredir sosyal medya platformlarında soyadı üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı sessizliğini bozdu. Kişisel hesabı üzerinden net bir açıklama yayınlayan Başkan Satılmış, "Bizi soyadımızla değil; dürüstlüğümüzle, karakterimizle ve bu memlekete bıraktığımız eserlerle değerlendirin" dedi.

"ATALARIMIN BANA BIRAKTIĞI EN DEĞERLİ MİRASTIR"

Soyadı üzerinden yürütülen kara propagandaya tokat gibi bir yanıt veren CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, ailesinin geçmişine vurgu yaptı. Satılmış,

"Soyadım ile alakalı sürekli sosyal medyada kara propaganda yürütülüyor. Bu soyadı, atalarımın bana bırakmış olduğu en değerli mirastır ve ben onunla gurur duyuyorum. Benim soyadımı taşıyanların içerisinde bir tane hırsız bulamazsınız! Benim soyadımı taşıyanların içerisinde bir tane emek çalan, rüşvet yiyen bulamazsınız. Bu soyadı taşıyan insanlar; alın teriyle yaşayan, emeğiyle var olan, onurlu insanlardır. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum"

ifadelerini kullandı.

"BİR İNSANI YÜCELTEN ŞEY SOYADI DEĞİL, AHLAKIDIR"

Siyasette bel altı vuruşlara prim vermeyeceğini belirten Satılmış, eleştirilerin duruş ve ahlak üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizerek,

"Bizi soyadımızla değil; dürüstlüğümüzle, karakterimizle ve memlekete bıraktığımız eserlerle değerlendirin. Çünkü bir insanı yücelten ya da küçülten şey soyadı değil, hayatı boyunca sergilediği ahlakı ve duruşudur"

diyerek tepkisini dile getirdi.

MALATYA ÖRGÜTÜNE BİRLİK MESAJI: "KAVGA GÖRÜNTÜSÜ VERMEYECEĞİZ"

Açıklamasının devamında Malatya'daki parti içi dinamiklere ve hedefledikleri iktidar yoluna da değinen İl Başkanı Hakan Satılmış, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Malatya'da el ele vererek partiyi büyüteceklerini söyleyen Satılmış,

"Değerli Cumhuriyet Halk Partililer; partimizin kapısı herkese açıktır. CHP'liler olarak, emekçilerimizle beraber biz bu partiyi Malatya'da daha da toparlayacağız. Hiçbir zaman birbirimize düşmeyeceğiz ve dışarıya asla bir kavga görüntüsü vermemek için elimizden geleni yapacağız. Değerli yol arkadaşlarım, bizler sizlerle beraber inançla iktidara yürüyeceğiz"

sözlerini tamamladı.