Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, deprem bölgesi Malatya’daki temasları kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Partililere ve basına hitap eden Bakan Işıkhan, Malatya’nın yerel kalkınmadaki rolüne ve şehrin dinamizmine dikkat çekti.

"Türkiye Yüzyılı İçin Malatya’nın Enerjisine İhtiyacımız Var"

Konuşmasında yerel kalkınma vurgusu yapan Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli basamaklarından birinin şehirlerin kendi küllerinden doğması olduğunu belirtti. Işıkhan,

"Yerel kalkınma yolunda Malatya’mız başta olmak üzere tüm şehirlerimizin enerjisine ihtiyacımız olduğunu burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Taşından toprağından bereket fışkıran Malatya’mız, yerel yönetimlerimizin ve teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla bu sürece öncülük edecektir"

dedi.

"Suyu Sert, İnsanı Mert Malatya’yı Yatırımlarla Büyüteceğiz"

6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini taahhüt eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam odaklı yeni projelerin sinyalini verdi:

"Suyu sert, insanı mert Malatya’yı yatırımlarla, icraatlarla büyütmeye, her bir ilçesini tam manasıyla ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Asrın afetini asrın dayanışmasına çeviren beraberlik ruhumuzla, inşallah Malatya’mızın çalışma hayatını güçlendireceğiz. Kadın, genç ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm kardeşlerimize aş ve iş olacak daha fazla projeyi hayata geçireceğiz. Bunu birlikte yapacağız."

"Bakanlığımızın Kapısı Sizlere Daima Açık"

Konuşmasının sonunda parti teşkilatına olan güvenini tazeleyen Bakan Işıkhan, Malatya’nın istihdamı ve sosyal güvenliği için atılacak her adımda Ankara’daki kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek,

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, her zaman olduğu gibi kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim"

sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"Hem Masada Hem Sahada Rota Çizen Bir Türkiye Var"

Teşkilat mensuplarına hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ankara’da başarıyla tamamlanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne atıfta bulunarak Türkiye’nin küresel arenadaki artan diplomatik gücünü vurguladı. Bakan Işıkhan,

"Bugün hem masada hem de sahada rota çizen, bölgesine ve dünyaya da liderlik eden güçlü bir Türkiye var. 36. NATO Zirvesi, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin, dünyadaki gelişmelere yön verme konusundaki kararlı mücadelesinin de açık bir beyanıdır. Bunlar maalesef eski Türkiye'nin hayalini dahi kuramayacağı işlerdir" ifadelerini kullandı. Bu başarının arkasında teşkilatların ve milletin güçlü desteğinin yer aldığını belirten Bakan Işıkhan, "Bu eserde halka hizmeti Hakk'a hizmet sayarak kapı kapı gezen, sokak sokak koşturan AK kadrolarımızın her mensubunun bir izi mutlaka vardır"

ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan Büyükşehir'in Gençlik Merkezine Övgü

Şehirdeki yerel yönetim yatırımlarını yerinde incelediğini aktaran Bakan Işıkhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeye de değinerek,

"Bugün Büyükşehir'in icraatlarını bize yakından gösterme fırsatı oldu. Bir kütüphane açılışını gerçekleştirdik ama kütüphane değil, tam bir gençlik merkezi. Komple her türlü ihtiyacın karşılandığı, gençlerimizin ders çalışabileceği müthiş bir ortam. Kendisini tebrik ediyorum"

diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i kutladı. Ziyaret programı, bakanlık kapılarının kentin tüm dinamiklerine ve milletvekillerine her zaman açık olduğunun belirtilmesiyle sona erdi.