Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, aracın Aydın’ın ikamet ettiği sitenin önünde bekletildiği belirtilerek, CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış’ın taleplerine rağmen teslim edilmeyen araç için hukuki süreç başlatılacağı açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı, genel merkez düzeyinde alınan görevden alma kararının ardından bu kez de "parti aracı" kriziyle çalkalanıyor. CHP Kadın Kolları Genel Merkez MYK kararı doğrultusunda, Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın ve yönetimi görevden el çektirilmişti. Ancak devir teslim sürecinin ardından parti envanterine kayıtlı bir hizmet aracının iade edilmediği iddiası, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle yeni bir boyut kazandı.

AYDIN’IN OTURDUĞU SİTENİN ÖNÜNDE PARK HALİNDE İDDİASI

Malatya’da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedilen ve kısa sürede gündeme oturan videoda, partiye ait olduğu belirtilen aracın Nezahat Aydın’ın oturduğu sitenin önünde park halinde olduğu gözler önüne serildi. Videoyu kaydeden şahıs, aracın haftalardır parti yetkililerine teslim edilmediğini, CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış’ın 15 günde bir yaptığı taleplerin ise karşılıksız kaldığını iddia etti. Partinin şahsi malı gibi kullanıldığı öne sürülen araçla ilgili olarak, il başkanlığının yakın zamanda hukuki işlem başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.

SÖZ KONUSU VİDEODAKİ KONUŞMA KAYDI

Sosyal medyada paylaşılan ve parti içinde krize neden olan videoda şu ifadeler yer aldı:

“Bu araç Malatya CHP’ye ait bir araç. İl kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın görevden ayrılmasına rağmen aracı kendi oturduğu sitenin önüne getirmiş, haftalardır teslim etmiyor. Aracı istiyoruz, ‘Ben aracı kimseye vermem, kim alabiliyorsa alsın’ diyerek, aracı kendi şahsi malı gibi görüyor. Bu zaten bir suç. Bu araç Cumhuriyet Halk Partisi’nin şahsi malıdır. Bir başkanın, bir yöneticinin, bir üyenin şahsi malı olamaz. Bu aracı 15 günde bir Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış talep etmesine rağmen teslim edilmiyor. Hukuki işlemler başlatılacak.”