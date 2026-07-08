Bolu'da 1-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Malatyalı sporcuların gövde gösterisine sahne oldu. Turnuvaya yalnızca 4 sporcuyla katılan Malatya kafilesi, organizasyonu 3 Türkiye şampiyonluğu ile tamamlayarak spor camiasının dikkatlerini üzerine çekti.

Zorlu rakiplerini tek tek saf dışı bırakan Yakup Yiğit, Ömer Faruk Yılmaz ve Ali Pusat Doğan, altın madalyaya uzanarak hem Malatya'nın hem de Türk sporunun gururu oldu. Ringde sergiledikleri üstün performansla şampiyonluğa ulaşan sporcuların bu başarısı, şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.

ROTA AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONASI

Bolu'daki şampiyonanın ardından gözler, ay-yıldızlı formayla çıkılacak uluslararası turnuvalara çevrildi. Altın madalya kazanan isimlerden Yakup Yiğit, 6-15 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele etme hakkı kazandı.

Bir diğer şampiyon Ömer Faruk Yılmaz ise rotasını İtalya'ya çevirdi. Genç yetenek, 18-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Spor yetkilileri, elde edilen bu olağanüstü başarıda emeği geçen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, uluslararası organizasyonlarda milli takıma başarılar diledi.