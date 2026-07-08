Gruplar ve son 16 turlarının ardından eleme maçlarının heyecanı yaşanırken, arama motorlarında "Dünya Kupası finali ne zaman?" sorgusu zirveye yerleşti. Yeni şampiyonun taçlandırılacağı ve turnuvanın sona ereceği tarih belli oldu.

19 Temmuz Pazar günü nefesler tutulacak

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde (ABD, Kanada, Meksika) düzenlenen 2026 Dünya Kupası, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak dev finalle resmen kapanış yapacak.

Final maçında normal süre (90 dakika) berabere biterse 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eğer uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, 2026 Dünya Kupası şampiyonunu penaltı atışları belirleyecek.

Final Yolu: Çeyrek ve Yarı Final Tarihleri

Kupanın sahibini bulacağı o büyük güne kadar futbolseverleri yoğun bir takvim bekliyor. Kupa serüvenindeki önemli tarihler:

9-11 Temmuz: Son 8 takımın mücadele edeceği çeyrek final karşılaşmaları oynanacak.

14-15 Temmuz: Finale çıkacak isimlerin belirleneceği yarı final eşleşmeleri gerçekleşecek.

18 Temmuz Cumartesi: Yarı finalde elenen takımlar üçüncülük maçı için sahaya çıkacak.

19 Temmuz Pazar: Şampiyonun belli olacağı Büyük Final oynanacak ve turnuva sona erecek.