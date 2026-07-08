Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde, kırsal yolların sathi kaplama ve stabilize malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim üsleri oluşturuldu. Yol yapımında gerekli olan mıcır ve dolgu materyallerinin doğrudan çalışma alanlarında elde edilmesini sağlayan bu sistemin, lojistik harcamalarını büyük oranda ortadan kaldırdığı ve bölgeye yönelik hizmet akışını hızlandırdığı bildirildi.



Arapgir Suceyin bölgesinde kurulan mobil konkasör tesisinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, merkez ve kırsal alanlardaki yol yapım faaliyetleri hakkında kamuoyuna bilgi verdi. İl genelinde belirlenen şantiyelerde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Er,



"Merkez ve kırsalda yol yapım ve bakımıyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 95 noktada kurulan şantiyelerimizde yolla ilgili çalışmalarımız sürüyor"



ifadelerini kullandı.



150 BİN TON MALZEME ÜRETİM HEDEFİ

Malzeme sevkiyatını kolaylaştırmak amacıyla şehrin üç farklı noktasına mobil sistemler yerleştirdiklerini belirten Sami Er, üretim sürecine dair verileri paylaştı. Arapgir Suceyin, Kuluncak ve Pütürge Tepehan’daki konkasörler sayesinde ihtiyaç duyulan materyallerin sahaya sorunsuz ulaştığını belirten Er,



"Malzemenin naklinin kolay olması için şehrimizin üç noktasına mobil konkasörler kurduk. Bu tesislerle malzemeler daha hızlı ve maliyetsiz bir şekilde yerine ulaştırılıyor. Bugüne kadar 50 bin ton malzeme üretildi, planlanan çalışma takvimi doğrultusunda 150 bin tonun üzerinde malzeme üretilmiş olacak



açıklamasında bulundu.