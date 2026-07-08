Sarı-lacivertlilerin Avusturya ekibi Admira Wacker ile oynayacağı bu ilk hazırlık maçı, teknik heyetin takımın son fiziksel durumunu görmesi ve yeni transferlerin takıma uyum sürecini gözlemlemesi açısından kritik bir taktik prova niteliği taşıyor.

Günde çift idmanla kondisyon depolayan Fenerbahçe'de, taraftarların en çok merak ettiği "Maçın canlı yayını var mı?" sorusu da yanıt buldu. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler için şifresiz yayın müjdesi verildi.

Fenerbahçe - Admira Wacker Maç Kartı

Yeni transferlerin ilk kez sarı-lacivertli formayla sahne alması beklenen hazırlık mücadelesinin tüm koordinatları ve yayın bilgileri şu şekildedir:

• Maçın Adı: Fenerbahçe - Admira Wacker

• Tarih: 8 Temmuz Çarşamba

• Saat (TSİ): 20.30

• Stadyum / Yer: Raiffeisen Arena (Linz, Avusturya)

• Yayıncı Kanal: TV100 (Şifresiz

Sarı-Lacivertlilerin Kamp Programı Devam Edecek

Teknik direktörün kadrodaki şişkinliği azaltmak ve takımdan gönderilecek isimleri netleştirmek adına yakından takip edeceği bu karşılaşma, serinin sadece ilk halkası.

Fenerbahçe, Admira Wacker mücadelesinin ardından Avusturya kampındaki taktik ve fiziksel çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından sırasıyla Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ve Avusturya'nın köklü kulüplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Takım, 14 Temmuz Salı günü hazırlık turnesini noktalayarak İstanbul'a dönecek.