Sosyal medya platformları bugünlerde Malatya’dan yükselen köklü bir ezgiyle çalkalanıyor. Kısa video içeriklerinin vazgeçilmez fon müziği haline gelen ve milyonlarca izlenme oranına ulaşan "Gül ki Güller Açsın Al Yanağından" türküsü, dijital çağda adeta yeniden doğdu. Genç kuşakların keşfetmesiyle yeniden gündemin üst sıralarına oturan bu efsane Malatya ezgisi, sadece bir müzik akımı değil, arkasındaki hüzünlü başarı hikayesiyle de Keşfet dünyasında merak konusu oldu.

MALATYA KÜLTÜRÜ DİJİTAL DÜNYANIN ZİRVESİNDE!

Malatya’nın türkü geleneğiyle özdeşleşen ilçesi Arguvan, kendine has yalın ve derin melodileriyle Anadolu kültürünün kalbi konumunda. Farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlanan ve dijital platformlarda yüz binlerce videonun akım müziği haline gelen eser, Malatya’nın kültürel mirasının dijital dünyadaki en büyük başarılarından birine imza attı. Kul Duran’ın kaleminden dökülen bu ölümsüz Malatya ezgisi; Tolga Sağ, Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz gibi usta isimlerin yorumlarıyla da kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor.

MOZAİK İŞÇİLİĞİNDEN 4 BİN ŞİİRE MALATYALI KUL DURAN (TURAN CABUL) KİMDİR?

Peki, milyonları peşinden sürükleyen bu eserin arkasındaki o isim kim? Asıl adı Turan Cabul olan ve müzik dünyasında Kul Duran mahlasıyla bilinen usta halk ozanı, 1949 yılında Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Asar Köyü’nde dünyaya gözlerini açtı. 6 çocuklu, geçimini çiftçilikle sağlayan dar gelirli bir ailenin evladı olan Cabul, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi.

Genç yaşta İstanbul’un yolunu tutan ve inşaatlarda mozaik merdiven işçiliği yaparak geçimini sağlayan Malatyalı ozan, ilk şiirini de yine bir inşaat şantiyesinde kaleme aldı. Hayatın zorluklarını sazı ve sözüyle harmanlayan Kul Duran, ömrü boyunca aşk, tasavvuf, doğa ve toplumsal olayları dizelerine döktü.

MALATYA’DAN DÜNYAYA UZANAN ÖLÜMSÜZ BİR MİRAS

2020 yılında aramızdan ayrılan Arguvanlı ozanın geride bırakılmış yaklaşık 4 bin yazılı şiiri bulunuyor. Eserleri birçok ünlü sanatçı tarafından bestelenen ve albümlerde yer alan Kul Duran, Malatya kültürünü dünyaya tanıtan en önemli değerlerden biri haline geldi.

Bugün sosyal medyada gençlerin videolarına eşlik eden, milyonlarca kez tıklanan ve "Gül ki Güller Açsın" sözleriyle kalplere dokunan o melodi, aslında Malatyalı bir inşaat işçisinin, yüreği zengin bir halk ozanının ölümsüz mirası. Malatya'nın ve Arguvan'ın halk müziği geleneği, Kul Duran'ın ruhuyla dijital çağda da zirvedeki yerini koruyor ve milyonları kendine hayran bırakmaya devam ediyor.