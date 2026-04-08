Malatya’da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Arguvan ilçesinde düzenlenen programda üreticilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Arguvan’da gerçekleştirilen dağıtım törenine İl Müdür Yardımcısı Mahmut Sonkaya, Arguvan Kaymakamı Seher Söyler Çatar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ermeç, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Proje kapsamında yüzde 75’i hibeli olarak Arguvan’da 34 üreticiye 25 bin kilogram, il genelinde ise 132 üreticiye yaklaşık 70 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

TAKE Projesi ile 13 ilçede atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan tarım arazilerinin üretime kazandırılması, uygun bitki deseniyle verim ve kalitenin artırılması ile üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.