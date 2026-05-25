Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03.18

Güneş: 05.01

Öğle: 12.31

İkindi: 16.22

Akşam: 19.46

Yatsı: 21.23

PEYNİR YAPIMINDA KULLANILAN MAYALARIN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

Bitkisel ve mikrobiyal mayaların peynir üretiminde kullanılmasında ve bu yolla üretilmiş peynirlerin tüketilmesinde dinî açıdan bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca etinin yenilmesi helal olan hayvanlardan elde edilen mayaların kullanılması caizdir.

Ancak domuzun midesinden elde edilen peynir mayalarının kullanılması caiz değildir. Buna göre, domuzdan elde edilen mayanın kullanıldığına dair bir bilgi olmadığı sürece hayvansal mayalardan üretilen peynirlerin tüketilmesinde dinen bir sakınca yoktur.