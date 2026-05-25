Malatya’da yaşayan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çok kritik bir son dakika uyarısı geldi. Haftanın ilk gününde planı olanlar, işe veya okula çıkacaklar dikkat! Yapılan son tahminlere göre, bugün Malatya genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

KRİTİK SAAT VERİLDİ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Malatya genelinde sabah saatlerinde h3akim olan parçalı bulutlu hava, öğle saatlerinden itibaren yerini yerel olmak üzere şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Dolu ve Fırtına Alarmı: Yağış anında hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte yer yer dolu yağışlarının görülmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların özellikle araçlarını ve açık alandaki mallarını korumak adına şimdiden tedbir alması öneriliyor.

Sadece yağış değil, rüzgâr da Malatya'yı olumsuz etkileyecek. Genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek olan rüzgârın, yağış anında zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde (40 ila 60 km/s) esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24°C

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C

SÜRÜCÜLER VE ÇİFTÇİLER İÇİN ANİ SEL UYARISI

Öğle saatlerinden sonra aniden bastıracak yerel sağanak yağışların, alt geçitlerde su baskınlarına ve trafikte aksamalara neden olabileceği bildirildi. Malatya'nın tarım bölgelerinde bulunan üreticilerin ve trafikte seyir halinde olacak sürücülerin gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu riskine karşı maksimum düzeyde dikkatli olması gerekiyor.