Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankacılık sistemlerindeki işlem hacmi de zirve yaptı. Banka işlemlerindeki yoğunluğu fırsat bilen dolandırıcılar dijital kanalları hedef almaya başladı. Yetkililer vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yapılan bazı dikkatsiz işlemler birikimlerin aylarca askıda kalmasına neden olabiliyor.

İSİM VE IBAN EŞLEŞMESİNDEKİ KRİTİK DETAY

Para transferi gerçekleştirilirken alıcının adı veya şirket unvanı ile hesap numarasının mutlak suretle uyuşması gerekiyor. Bankaların altyapıları bu eşleşmeyi otomatik olarak denetlese de, tek bir harfin dahi yanlış girilmesi işlemin iptal edilmesine zemin hazırlıyor

AÇIKLAMA KISMI HUKUKİ DELİL NİTELİĞİNDE

Ticari işlemler, kira ödemeleri veya gayrimenkul alım satımlarında açıklama bölümünün eksiksiz doldurulması yasal bir zorunluluk gibi işliyor. Uzmanlar, paranın hangi amaçla gönderildiğinin sisteme net ifadelerle işlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dekonta yansıyan bu beyanlar, ileride yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf durumunda mahkemelerde en güçlü resmi delil olarak kabul ediliyor.

BORÇ TRANSFERLERİNDE YASAL BOŞLUĞA DÜŞMEYİN

Birinci derece yakınlara dahi borç gönderilirken açıklama kısmına "Borç olarak verilmiştir" ibaresinin eklenmesi büyük önem taşıyor. Yürürlükteki hukuk kurallarına göre, herhangi bir açıklaması bulunmayan banka transferleri, var olan bir borcun ödenmesi şeklinde yorumlanıyor. Bu detayın atlanması, parayı gönderen kişinin gelecekte hukuki bir hak iddia etmesinin önüne geçiyor.

KİRA ÖDEMELERİNDE İŞLEM TİPİNİ DOĞRU BELİRLEYİN

Mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen kira ödemelerinde, standart transfer yerine "Kira Ödemesi" seçeneğinin kullanılması gerekiyor. Hangi aya ait bedelin yatırıldığının da eklenmesiyle birlikte süreç tam anlamıyla resmiyet kazanıyor. Bu basit adım, hem mülk sahibi ile yaşanabilecek krizleri engelliyor hem de olası maliye denetimlerinde kiracıya tam yasal güvence sağlıyor.

KOPYALA YAPIŞTIR YÖNTEMİNDEKİ GİZLİ VİRÜS TEHLİKESİ

Akıllı telefonlara sızan zararlı yazılımlar, panoya kopyalanan IBAN numaralarını arka planda farklı hesaplarla değiştirebiliyor. Gelen bir mesajdaki numarayı bankacılık uygulamasına yapıştırırken ekstra dikkatli olunması şart. İşlemi onaylamadan hemen önce ekranda beliren numaranın, orijinal metinle birebir aynı olup olmadığının son bir kez gözle kontrol edilmesi gerekiyor.

ALICININ HESAP DURUMU MUTLAKA TEYİT EDİLMELİ

Uzun süredir hareket görmeyen veya iletişim kurulmayan bir IBAN'a para göndermeden önce hesabın aktifliği mutlaka doğrulanmalı. Karşı tarafın hesaplarında yaşanabilecek olası bir blokaj veya kapatılma durumu, transfer edilen tutarın aylarca sistemde kilitli kalmasına neden olabiliyor.

E-TİCARET PLATFORMLARI VE KAPORA TUZAKLARI

Sosyal medya üzerinden organize edilen sahte ilanlar ve şüpheli kapora talepleri, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Güvenilirliği kanıtlanmamış platformlardan alışveriş yaparken şahıs hesaplarına para gönderilmemesi konusunda uyarılar peş peşe geliyor. Kurumsal altyapıya sahip, korumalı ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

HATALI İŞLEMLERDE ATILACAK İLK ADIMLAR

Yanlış bir IBAN numarasına transfer gerçekleştirildiği anlaşıldığında, vakit kaybetmeksizin ilgili bankanın çağrı merkezi aranarak iptal talebi oluşturulmalı. Bankalar, gönderilen tutarı karşı tarafın hesabından izinsiz çekemese de, kurumlar arası iletişime geçerek yasal iade sürecini hızla başlatıyor.