Bazen mutfaktan yükselen tek bir koku, bizi kilometrelerce uzağa, çocukluğumuzun o dertsiz günlerine, annemizin ya da anneannemizin sevgiyle kaynattığı o tencerelerin başına götürür. Büyük şehirlerin, birbirine benzeyen modern tariflerinin arasında kaybolurken; eski toprakların kıymetini çok iyi bildiği o sabır tarifleri, bize asıl lezzetin sadelikte ve yaşanmışlıkta olduğunu hatırlatıyor.

Doğu Anadolu mutfağının kalbi Malatya’dan gelen, ismiyle şaşırtan lezzetiyle hayran bırakan bir tarif bugün sofranıza konuk oluyor: Yavandan Etli Patatesli Köfte. Bir yanda yumuşacık patatesler ve lokum gibi pişen etler, diğer yanda ise sadece yarmayla yoğrulan o meşhur yavan köfteler... Bu yemek, Malatya insanının en zor zamanlarda bile mutfakta nasıl bir yaratıcılık sergilediğinin, imkânsızlığı nasıl bir zenginliğe dönüştürdüğünün en büyük kanıtı. Bugün mutfakta sadece bir yemek pişirmeyeceğiz; o eski, kalabalık ve neşeli aile sofralarının ruhunu yeniden canlandıracağız. İşte Malatya’nın buram buram hasret kokan o orijinal tarifi...

GELENEKSEL MALATYA YEMEKLERİ: YAVANDAN ETLİ PATATESLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Malatya mutfak kültürünün bu asırlık mirasını tam kıvamında hazırlayabilmeniz için gerekli olan malzemeler (anneanne ölçüleriyle) şunlardır:

Köftesi İçin:

2 su bardağı buğday yarması (köftelik ince yarma)

El kararı ılık su

Bir tutam tuz (anne eli değmiş gibi sabırla yoğrulacak)

Ana Malzemeler:

250 gram parça et (dana veya kuzu kuşbaşı)

2 adet orta boy patates

1-2 baş kuru soğan

Sosu ve Lezzet Sırrı İçin:

2 yemek kaşığı el yapımı salça (biber-domates karışık)

3-4 yemek kaşığı halis tereyağı (geleneksel ölçüyle 3 yumurta büyüklüğü kadar)

Eski Bir Gelenek (Lezzet Sırrı): Yarım çay bardağı akşamdan ıslatılmış, bereketi simgeleyen nohut.

ADIM ADIM YAVANDAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Etlerin Pişirilmesi: İlk olarak kuşbaşı etlerinizi güzelce yıkayın ve tencereye alın. Etler kendi bıraktığı suyu çekene kadar, harlı olmayan sabırlı bir ateşte pişmeye bırakın. Sosuyla Buluşma: Suyu çekilen etlere o çocukluğumuzun kokusunu veren tereyağını ekleyip hafifçe kızartın. Ardından ince ince doğranmış soğanları katıp pembeleşene (sararana) kadar kavurun. Salçanın o tanıdık kokusu mutfağı sarana kadar karıştırıp sıcak suyunu ilave edin. Eğer görseldeki gibi yemeğe bereket ve lezzet katmak isterseniz, akşamdan ıslattığınız nohutları da bu aşamada suyla buluşturun. Köftenin Yoğrulması: Etler kısık ateşte tıkırdarken, bir tarafta yarma ve tuzu az az suyla yoğurun. Hamur öyle bir kıvama gelmeli ki, geçmişin izini taşımalı. Kulak memesi kıvamına gelen hamurdan nohut büyüklüğünde küçük parçalar koparıp avucunuzda sevgiyle yuvarlayın. Malzemelerin Birleşmesi: Patatesleri yıkayıp soyun ve büyük küpler halinde doğranmış olarak hazırlayın. Önce patatesleri, ardından o minik yavan köfteleri pişen etin olduğu tencereye usulca bırakın. Servis Aşaması: Tuzunu ekleyip patatesler ve köfteler yumuşayana kadar pişirin. Yemek piştiğinde o tencerenin kapağını açtığınızda yükselen buhar, size eski bir dostu selamlar gibi gelecek. Sıcak olarak servis tabağına alın ve sevdiklerinizle paylaşın.

Gastronomi dünyası bugünlerde harıl harıl "sürdürülebilirlik" ve "sıfır atık" kavramlarını tartışıyor. Oysa Anadolu insanı, bu felsefeyi yüzyıllar öncesinden mutfağının baş köşesine yerleştirmişti. Malatya mutfak kültürünün bu gururlu tarifi, imkânsızlıklar karşısında teslim olmayan bir mutfak zekâsının şaheseridir. Elde sadece yarma ve patates varken ortaya çıkan bu lezzet, bir toplumun zor zamanlarda bile estetikten ve damak tadından ödün vermediğinin en büyük kanıtıdır. Yerel mirasımıza sahip çıkmak, bu reçeteleri modern mutfakların unutulmuşluğundan kurtarmak sadece bir görev değil, kültürel bir sorumluluktur. Paylaştığımız bu orijinal tarifle, geçmişin o asil ruhunu sofranıza taşımaktan mutluluk duyuyoruz.