Malatyagücü ile Doğanyol Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, maç öncesi başlayan gerginlik bitiş düdüğünün ardından sahaya yansıdı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan Malatyagücü-Doğanyol Belediyespor karşılaşması olaylara sahne oldu.

İddiaya göre karşılaşma öncesinde Doğanyol Belediyespor’un esame listesinde bulunmayan bir oyuncuyu oynatmak istemesine Malatyagücü cephesi itiraz etti. Yaşanan tartışmaların ardından mücadele başladı.

Gergin atmosferde oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise tansiyon yeniden yükseldi. İddiaya göre Doğanyol Belediyesporlu bazı futbolcuların rakip tribünlere doğru koşarak hareketlerde bulunması üzerine saha içerisinde arbede yaşandı.

Yaşanan olaylara çevik kuvvet ekipleri kısa sürede müdahale etti. Güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alınırken, karşılaşma sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: MHA