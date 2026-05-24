Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kurban Bayramı öncesinde esnaf odası başkanlarıyla birlikte Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Keskin, yetiştirici, esnaf ve besicilerin sorunlarını dinledi. Ziyarette, pazarın tekelleştirildiği, yüksek kira bedelleri nedeniyle üretici ve besicilerin artık pazara gelemediği yönünde iddia ve şikâyetler gündeme geldi. Keskin, Canlı Hayvan Pazarı’nın yeniden kamu yararına hizmet edecek duruma getirilmesi gerektiğini söyledi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki esnaf odası başkanlarıyla birlikte Kurban Bayramı öncesinde Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nı yaptığı ziyarette yetiştiricilerin, esnafların ve besicilerin bayramını tebrik eden Keskin, pazarda yaşanan sorun ve sıkıntılara ilişkin talepleri dinledi. Pazara kurbanlık getiren az sayıdaki yetiştirici ve besiciyle görüşen Keskin, Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nın işleyişine yönelik şikâyetlerle karşılaştı. Keskin, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, pazarda kendilerine iletilen iddiaların araştırılması ve sorunun çözümü için ilgili kurumların görev alması gerektiğini belirtti.

“40 BİN LİRA KİRA İSTENİYOR” İDDİASI

Keskin’in açıklamasında, pazara bir hayvan getiren üreticiden de 10 hayvan getiren üreticiden de aynı kira bedelinin talep edildiği iddiası öne çıktı. Bu durumun köylü, besici ve yetiştiricilerin pazara gelmesini zorlaştırdığı ifade edildi. Keskin, Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nın kamu malı olduğunu hatırlatarak, pazarın belli kişi veya grupların uygulamalarıyla değil, üretici, köylü, besici, esnaf ve vatandaşın yararına işlemesi gerektiğini savundu.

KONTROL DIŞI SATIŞ UYARISI

MESOB Başkanı Keskin, canlı hayvan pazarının işlevini kaybetmesi halinde satışların kayıtlı ve denetlenebilir alanların dışına çıkabileceğini söyledi. Keskin, hayvancılıktan geçimini sağlayanların pazara gelmemesi nedeniyle kenar mahallelerde kontrol dışı bir sistem oluştuğunu dile getirdi.

Bu durumun hem üretici hem vatandaş hem de denetim açısından sorun oluşturabileceğini belirten Keskin, canlı hayvan ticaretinin düzenli, denetlenebilir ve herkesin erişebileceği bir sistemle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Keskin, devletin hayvancılığı desteklemek amacıyla çok sayıda teşvik ve destek verdiğini belirterek, üreticinin alın terinin korunması gerektiğini söyledi. MESOB Başkanı, Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nın yeniden ele alınması ve köylüye, üreticiye, yetiştiriciye hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Keskin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hayvan Pazarındaki esnafımızın, besicilerimizin, yetiştiricilerimizin, bize iletmiş olduğu iddialara göre; Malatya Canlı Hayvan Pazarı tekelleşmiş. Belediye burayı kiralamış ama alan insanlar burayı kendi sistemlerine göre istedikleri şekilde işletiyorlar. Besiciden, esnaftan, yetiştiriciden 40 bin lira kira istiyorlar. Bir tane hayvan getirsen de 40 bin lira kira istiyor. 10 tane hayvan getirsen de 40 bin lira kira istiyor. Durum böyle olunca köylü malını pazara getirip satamıyor, esnaf pazara gelmiyor, yetiştirici pazara gelemiyor. Kamu malı olan Canlı Hayvan Pazarı’ndan herkes kaçmış, artık vatandaşta gelmiyor. Malatya’da canlı hayvan satışı ve pazarı kontrolden çıkmış, sistem kamu olmaktan kişisele dönüşmüştür. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çağrımızdın; bir yandan hayvancılığın gelişmesi için devletimiz çok sayıda teşvik ve destek verirken, diğer yandan insanların alın terlerinin birilerine peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, .böyle bir sisteme teslim olmuyoruz. Hayvancılıktan geçimin sağlayanlar artık Canlı Hayvan Pazarı’na gelmedikleri için kenar mahallelerde kontrol dışı bir sistem gelişti. Kiraya verenler burayı unuttukları için denetlemiyorlar. Canlı Hayvan Pazarı yeniden ele alınıp yetiştiriciye, köylüye, üreticiye hizmet verebilecek bir duruma getirilmeli. Eskiden Canlı Havan Pazarına bayrama 2-3 gün kala kalabalıktan dolayı gerilemiyordu. Şimdi kimse yoktur. Ne esnaf geliyor. Ne besici geliyor, ne yetiştirici geliyor, nede artık vatandaş geliyor.”

Keskin, Canlı Hayvan Pazarı’nın kamu yararına hizmet edebilir duruma getirilene kadar konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.