Malatya basın camiasının gazeteci Berkman Dulcan’ın vefat eden babası Abdulvahap Dulcan, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören 72 yaşındaki Abdulvahap Dulcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhum Abdulvahap Dulcan için bugün öğle namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Dulcan’ın naaşı dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berkman Dulcan ve ailesini acılı günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.