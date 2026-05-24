Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak toplamda 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi hedefine çevrildi. Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı planlayan yönetim, transfer sezonunu vakit kaybetmeden açtı.

OKAN BURUK'UN LİSTESİNDE OPERASYON BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin yönetime sunduğu detaylı rapor doğrultusunda, transferdeki bir numaralı öncelik orta saha bölgesi olarak netleşti. Okan Buruk'un verdiği liste üzerinden harekete geçen kurmaylar, takıma seviye atlatacak o kritik bölge için arayışlarını hızlandırdı. Hedefteki oyuncular için resmi temaslar başladı.

İLK HEDEF PAPE GUEYE VE ASTRONOMİK BEKLENTİ

Yönetimin listesindeki ilk oyuncu, ara transfer döneminde de gündeme gelen Pape Gueye oldu. Villarreal forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun şartları yeniden değerlendiriliyor. TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, deneyimli orta saha oyuncusu Süper Lig devinde forma giymeye son derece sıcak bakıyor. Ancak İspanyol ekibinin başarılı isim için belirlediği 40 milyon euroluk bonservis beklentisi, pazarlık sürecinin oldukça çetin geçeceğini gösteriyor.

GÜNDEMDEKİ DİĞER ADAY HABIB DIARRA

Orta saha kurgusunu güçlü alternatiflerle donatmak isteyen Galatasaray'ın masasında sürpriz bir isim daha bulunuyor. Yönetimin radarındaki diğer hedefin, İngiltere ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Habib Diarra olduğu öğrenildi. Kulüp yetkililerinin, yıldız oyuncunun maliyeti ve transfer şartları üzerine araştırmalarını derinleştirdiği belirtiliyor.