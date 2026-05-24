Deprem bölgelerinde ağır hasarlı ve riskli yapılara ilişkin açılan binlerce dava, yıkım süreçlerini yargı kararlarına bağlı olarak uzattı. Açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması kararları nedeniyle birçok yapıda yıkım işlemlerinin hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Deprem sonrası hasarlı yapılara ilişkin yürütülen süreçlerde yaklaşık 10 bin dava açıldığı, bunlardan yaklaşık 2 bin 500’ünün ise halen devam ettiği öğrenildi. Dava dosyalarının önemli bir kısmında mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilirken, ilgili yapıların yıkım işlemlerinin yargı süreci tamamlanmadan uygulanamadığı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, deprem bölgelerinde bulunan yapılara ilişkin süreçler; ilk derece ve istinaf mahkemelerinde devam eden yargılamalar doğrultusunda yürütülüyor. Hukuki süreçleri tamamlanan yapılar hakkında ise mahkeme kararları esas alınarak işlem tesis ediliyor ve yıkımlar gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, Malatya'da devam eden davalar nedeniyle bazı yapıların yıkım işlemlerinin geciktiğini belirtirken, yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Süreci tamamlanan dosyalarda ise ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemlerin yerine getirildiği kaydedildi.