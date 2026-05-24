Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kamerunlu eldiven Andre Onana, bordo-mavili ekibe veda etti. Şampiyonlukla taçlanan Türkiye Kupası serüveninin ardından tecrübeli kaleci, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda metniyle kulüple olan bağını noktaladığını belirtti.

VEDA MESAJINDA DUYGUSAL İFADELER

Kariyerini Trabzonspor'da kiralık statüde sürdüren 30 yaşındaki file bekçisi, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bu ailede yer almış olmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum." Yıldız ismin bu vedası, bordo-mavili camiada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Taraftarlar, paylaşımın altına "Bizimle kal" şeklinde yoğun yorumlar bırakarak oyuncunun takımda tutulması yönünde çağrıda bulundu.

ANDRE ONANA KİMDİR?

1996 doğumlu Andre Onana, futbola Barcelona altyapısında başladıktan sonra profesyonel kariyerinin büyük bölümünü Ajax'ta geçirdi. Burada gösterdiği üstün performansla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Kamerunlu kaleci, ardından Inter ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formalarını giydi. Modern kalecilik anlayışının temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Onana, ayağını etkili kullanması ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Kamerun Milli Takımı'nın da uzun süredir kalesini koruyan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.

TRABZONSPOR'DAKİ PERFORMANSI NASILDI?

Bordo-mavili ekipte kiralık olarak görev yaptığı dönemde güven kaynağı olan Onana, Türkiye Kupası'ndaki kritik kurtarışlarıyla kupa galibiyetinde belirleyici bir rol oynadı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans ve liderlik özellikleriyle teknik heyetin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Ayrılık mesajının ardından Trabzonspor yönetiminin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleci rotasyonu için nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.