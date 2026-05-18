Türkiye gündemine bomba gibi düşen "adaylık karşılığı rüşvet" iddialarında yepyeni ve çok sıcak bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in itiraflarıyla başlayan soruşturmada, paranın teslim edildiği iddia edilen gizemli isim netleşti. Sabah'ın haberine göre; CHP Genel Merkezi'nin 6. katında para dolu çantayı teslim alan kişinin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu belirlendi ve zanlı Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

İşte siyaset gündemini derinden sarsan o ifadenin detayları ve Veli Ağbaba'nın tartışılan mesajları...

"6. KATTA BEKLENİYORSUN" DİYEREK KARŞILADILAR

Gökhan Böcek, daha önce verdiği ifadede babasının yeniden aday gösterilmesi karşılığında Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü. Parayı teslim ettiği kişinin eşkalini veren ancak adını hatırlamadığını söyleyen Böcek, avukatları aracılığıyla ulaştığı fotoğraflar üzerinden ek ifade verdi ve o ismi kesin olarak teşhis etti: Emre Caner.

Gökhan Böcek’in ifadesinde o anlar şöyle anlatıldı:

"Veli Ağbaba bana Genel Merkeze yapacağım ziyarette güvenliğin bilgilendirileceğini söyledi. Girişteki danışma görevlisi '6. katta bekleniyorsun' dedi. Asansörle çıktığımda beni 35-40 yaşlarında, siyah saçlı bir erkek şahıs karşıladı. Beni 'idari ofis' yazan bir odaya götürdü. Parayı teslim ettiğim bu kişinin Emre Caner olduğunu fotoğraflarından kesin olarak teşhis ettim."

Soruşturma kapsamında, paranın teslim alındığı iddia edilen anlara ilişkin HTS ve baz istasyonu kayıtlarının BTK’dan (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) talep edildiği öğrenildi.

HEM DANIŞMAN HEM YÖNETİCİ: ÇİFT MAAŞ İDDİASI

Soruşturmada gözaltına alınan Emre Caner isminin arkasındaki bağlantılar da dikkat çekti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası olan Caner'in, daha önce Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'e danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

Bununla da kalmayıp, 2024 yılının mayıs ayında Malatyalı olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından Çankaya Belde A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığı öğrenildi. İddialara göre, Veli Ağbaba’nın yönlendirmesiyle Emre Caner’e bu kadrolar üzerinden çift maaş bağlandığı belirtiliyor.

VELİ AĞBABA’NIN WHATSAPP MESAJLARI VE "EKSİK DOLAR" BİLMECESİ

Soruşturma dosyasında yer alan ve Veli Ağbaba ile şoförü Gökhan Cumalı arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

Sabah'ın haberine göre, 4 Mart tarihinde şoförün Ağbaba'ya gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Başkanım günaydın, hafta sonu sizden teslim aldığımız emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı. Balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım, belki paketlenirken eksik kalmış olabilir, bilginiz olsun."

Bu mesaja "Sadece bilgin olsun" diyerek yanıt veren Veli Ağbaba’nın, kargo poşetindeki viski fotoğrafları ve "Para nerede?" şeklindeki diğer mesajlara net bir açıklama getirmediği öne sürüldü.

"GELEN DEĞİL, BENİM GÖNDERDİĞİM PARA"

Hakkındaki iddialara yanıt veren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise suçlamaları reddetti. Kargo poşeti içindeki paraların kendisine gelen bir rüşvet olmadığını savunan Ağbaba, "Bana gelen değil, benim gönderdiğim para" diyerek, söz konusu miktarların Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu süreçte yaptığı şahsi ödemeler olduğunu iddia etti.

Antalya’dan Ankara’ya, Malatya’dan İstanbul’a uzanan bu dev rüşvet ve kadrolaşma iddiasında gözler şimdi yargının atacağı bir sonraki adıma ve HTS kayıtlarından gelecek sonuçlara çevrildi.