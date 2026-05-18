Malatya’yı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlayan yoğun güzergahta korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elbistan istikametinde seyir halinde olan 60 SB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Meydana gelen şiddetli çarpışmanın ardından otomobilde maddi hasar oluştu. Yolcu olarak bulunan E.A. isimli şahıs ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ve çevredekilerin durumu fark edip hemen ihbarda bulunması üzerine, olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaralı E.A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.