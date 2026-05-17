Valilikten yapılan açıklamada, kazanın 17 Mayıs 2026 günü saat 03.20 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş Köyü mevkisinde, D300-20 karayolu üzerinde seyir halinde olan taraftar otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ şeridine devrildi. Ankara’dan Malatya istikametine gitmekte olan otobüsteki yolcuların büyük korku yaşadığı ifade edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın hemen ardından yapılan ihbarlar üzerine bölge hızla koordinasyon sağlandı. Sivas Valiliği, olay yerine sevk edilen ekiplerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İhbarın ardından bölgeye hızla sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş; gerekli kurtarma ve çevre güvenliği çalışmaları kısa sürede başlatılmıştır."

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan ilk incelemelere ve resmi belirlemelere göre feci kazada can kaybı yaşanmazken;

3 kişinin ağır yaralandığı,

22 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yaralı vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VE ADLİ TAHKİKAT

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve adli tahkikatın vakit kaybetmeden başlatıldığını belirten Sivas Valiliği, açıklamasını şu taziye ve geçmiş olsun dilekleriyle sonlandırdı:

"Bu üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."