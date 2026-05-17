Elazığ merkezde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların hızla büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.

TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Cumhuriyet Meydanı’nda iki taraf arasında kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Gecenin karanlığını bölen kavgada taraflar acımasızca birbirine darp uyguladı.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE SON BULDU

Olayın yaşandığı bölgede bulunan emniyet güçleri, kavgaya anında müdahale etti. Polis memurlarının araya girmesi ve yoğun çabası sonucu öfkeli gruplar güçlükle sakinleştirilerek kavga sonlandırıldı.

O ANLAR VATANDAŞ KAMERASINDA

Meydanda yaşanan kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki grubun acımasızca birbirine vurduğu ve polisin araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştığı anlar net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.