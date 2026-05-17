Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, final maçı dönüşünde kaza geçiren taraftarları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ankara’da oynanan final müsabakasının ardından dönüş yolunda kaza yapan taraftarların tedavi gördüğü hastaneye giden Başkan Ramazan Ayhan’a, kulüp yöneticisi Osman Gönültaş ile diğer taraftarlar da eşlik etti. Yaralı taraftarlarla yakından ilgilenen heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yaralı taraftarlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ankara’daki Malatya Yeşilyurtspor final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan 44 BR 028 plakalı midibüs, Kayseri-Sivas karayolunun Uzunyayla Gürün istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İçerisinde yaklaşık 30 kişinin bulunduğu kazada 4 kişi ağır yaralanırken, diğer yolcular ayakta tedavi edildi. Yaralılardan 3’ünün Gürün Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildiği öğrenildi.