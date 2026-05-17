Malatya Yeşilyurtspor’un Ankara’da oynadığı final müsabakasından dönen taraftar otobüsü, Kayseri’nin Uzunyayla mevkiinde şarampole devrildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada kazayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan Yeşilyurtspor – Çorluspor karşılaşmasının ardından Malatya’ya dönüş yolunda, taraftarlarımızı taşıyan otobüsün Sivas’ın Gürün mevkiinde gece 03:30 sularında trafik kazası geçirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık birimlerince sürdürülmekte olup, sürece ilişkin gerekli takip ve koordinasyon ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle yürütülmektedir.

Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Yeşilyurtspor camiasına, taraftarlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”