Olay, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray ve Şıhlar Mahalleleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren özel bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle onlarca at firar etti. Çiftlikten çıkan atlar, hızla Malatya Erhaç Havaalanı yolu üzerine ve çevre arazilere dağılarak gözden kayboldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE ÇİFTLİK ÇALIŞANLARI SEFERBER OLDU

Yol üzerinde başıboş koşan atları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Hem trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemek hem de hayvanlara zarar gelmesini önlemek için ekipler ve çiftlik çalışanları adeta zamanla yarıştı.

Çevreye saçılan atları yakalamak için jandarma, polis ve seyisler bölgede çember oluşturdu. Uzun uğraşlar ve titiz bir çalışma sonucunda firari atların çok büyük bir bölümü sakinleştirilerek kontrol altına alındı ve yeniden çiftliğe nakledildi.

5 FİRARİ AT HER YERDE ARANIYOR

Yapılan sayımın ardından çiftlik bünyesindeki 5 atın hala kayıp olduğu tespit edildi. Atların izini sürmek ve olası bir trafik kazasına sebebiyet vermelerini engellemek amacıyla, polis ve jandarma ekiplerinin Akçadağ bölgesindeki kırsal alanlarda ve karayolu çevresindeki arama-kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.