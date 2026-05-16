Trendyol Süper Lig'de elde edilen son başarıların en büyük mimarlarından biri olan Mauro Icardi, Türkiye serüvenini resmen sonlandırdı. Sarı-kırmızılı formayla tarih yazan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli süperstar, Galatasaray macerasına kendi ifadeleriyle duygu yüklü bir nokta koydu.

YÖNETİMİN GÖRÜŞME BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi biten yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı uzun süredir spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesiydi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sona eren Icardi ile yeniden masaya oturacaklarını açıklamıştı. Ancak deneyimli golcü, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı geniş çaplı bir veda mektubuyla bu beklentileri sonlandırdı.

DÖRT YIL VE DÖRT ŞAMPİYONLUKLA BİTEN HİKAYE

Icardi, yayınladığı mesajda Türkiye'de geçirdiği dört yılın sadece yeşil sahadan ibaret olmadığını vurguladı. Stadyumun atmosferi ve milyonlarca insanın sevgisiyle evinden çok uzakta yeni bir yuva bulduğunu belirten yıldız isim, geride bıraktığı dört şampiyonluğa dikkat çekti. Başarılı futbolcu, kazanılan kupalardan ziyade bütün bir ülkenin kendisine kalbini açmasının en değerli unsur olduğunu ön plana çıkardı.

"BAZI AŞKLAR VEDA NEDİR BİLMEZ"

Arjantinli oyuncunun veda mektubundaki sözleri sarı-kırmızılı camiada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı zamanın asla dokunamayacağı bir aşk olarak nitelendiren Icardi, tribünlerde hep bir ağızdan söylenen şarkıların kendisine futboldan öte hisler yaşattığını ifade etti.

Mesajını minnet duygularıyla tamamlayan golcü oyuncu, Galatasaray'a kendisine yaşattığı duygular için özel olarak teşekkür etti. Icardi mektubunu, "Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçip gider. Ama bazı aşklar veda nedir bilmez. Aradan uzun yıllar geçtiğinde geriye dönüp bakacağım ve bu harika topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek gülümseyeceğim." ifadeleriyle sonlandırdı.