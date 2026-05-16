Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu derneklerin başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mevcut idari ve sportif yapıyı değerlendiren Yıldırım, yeni dönem hedeflerini anlatırken taraftara ve kongre üyelerine çok net sözler verdi.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK VE KÜSKÜNLÜKLERİN BİTMESİ

Camianın tek odağının sportif başarı olması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, derneklerden sadece tam destek beklediklerini ifade etti. Kulübün fiziki ya da maddi eksikliklerini yönetim olarak kendilerinin çözeceğini belirten Yıldırım, şampiyonluk yolunda tribünlerin tamamen dolması ve kulüp içindeki dargınlıkların son bulması gerektiğini dile getirdi.

GELECEK TEHLİKEDE UYARISI VE TRANSFER SÖZÜ

Sportif başarısızlığın devam etmesi durumunda kulübün büyük bir kimlik kaybı yaşayacağını savunan Yıldırım, bu sezon şampiyonluğun yakalanamaması halinde geleceğin tehlikeye gireceğini iddia etti. Uzun vadede taraftar kitlesinin azalma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirten başkan adayı, kadroyu güçlendirmek adına kaliteli transferler yapacaklarını ve detaylı açıklamaları 22 Mayıs'ta gerçekleştireceğini duyurdu.

STADYUM PROJESİ VE SAMANDIRA'YA DOĞRUDAN MÜDAHALE

Kulübün sembolü olan ülker stadyumu'nun kapasitesinin artırılması için gerekli izin süreçlerini başlatacaklarını açıklayan Aziz Yıldırım, projenin başında bizzat duracağını belirtti. Sportif başarı için idari disiplinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Yıldırım, gerektiğinde Samandıra Tesisleri'nde ve soyunma odasında her konuya doğrudan müdahil olacağını açıkça ifade etti.

ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA GÖREVİ BIRAKMA SÖZÜ

Toplantının en dikkat çekici bölümü ise Yıldırım'ın görev süresine ilişkin açıklaması oldu. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra başkanlığı bırakacağını kesin bir dille duyuran Yıldırım, üç yıllık görev süresinin tamamında kalmayacağını belirtti. Normal şartlarda aday olmayı düşünmediğini ancak kulübün güçlü bir tecrübeye ve dinamik bir yönetime ihtiyaç duyduğunu gördüğü için taşın altına elini koyduğunu sözlerine ekledi.