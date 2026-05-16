Türkiye 3. Lig’inde mücadele eden ve sezona Play-Off heyecanıyla nokta koyan Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor maçındaki ihlaller nedeniyle PFDK kıskacına takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan disiplin kararlarında, Kayseri temsilcisine adeta ceza yağdı.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Erciyes 38 FK - Malatya Yeşilyurtspor Play-Off müsabakasında ev sahibi ekibin birçok kuralı ihlal ettiği belirtildi.

KULÜBE KESİLEN CEZA FATURASI 113 BİN 700 TL

PFDK tarafından uygulanan karara göre Erciyes 38 FK'ya kulüp bazında kesilen cezaların detayları şu şekilde gerçekleşti:

Saha Olayları: Taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 55 bin TL para cezası,

Skor Tabelası İhlali: Müsabakanın ikinci uzatma dakikalarında skor tabelasında yer alan saatin durdurulmamasından dolayı (talimatlara aykırılık gerekçesiyle) 27 bin 500 TL para cezası,

Merdiven Boşlukları: Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24 bin TL para cezası,

Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık: Takım halinde sergilenen sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle de 7 bin 200 TL para cezası uygulandı.

TEKNİK HEYET VE GÖREVLİLER DE CEZADAN KAÇAMADI

Disiplin Kurulu, sadece kulübe para cezası vermekle kalmadı; Erciyes 38 FK'nın idari ve teknik kadrosundaki birçok isme de hak mahrumiyeti, men ve para cezaları yağdırdı.

Açıklanan karara göre kulüp personeline verilen cezalar şu şekilde yansıdı:

Kulüp Görevlisi Hüseyin Alper Aslan: 3 maç men ve 20 bin TL para cezası,

Kulüp Malzemecisi Mehmet Karakuş: 1 maç men ve 10 bin TL para cezası,

Kulüp Doktoru Hüseyin Durmaz: 3 maç men ve 6 bin TL para cezası,

Kulüp İdarecisi Ufuk Gezroğlu: 5 bin TL para cezası aldı.

Malatya Yeşilyurtspor ile oynanan kritik Play-Off müsabakasının ardından gelen bu ağır yaptırımlar, sezona veda eden Erciyes 38 FK cephesinde moralleri bozdu.