Sezon boyunca büyük bir fedakârlıkla mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Ankara Eryaman Stadyumu’nda sahaya çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, bu maçın sadece bir spor müsabakası değil, Malatya’nın direnç ve birlik ruhunun bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Final öncesi teknik heyet ve futbolculardan müjdeli haber geldi. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tam kadro Ankara’ya çıkarma yapacak olan Yeşilyurt Spor’da moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğu bildirildi.

TARAFTAR OTOBÜSLERİ GECE YARISI HAREKET EDİYOR

Malatya’dan Ankara’ya gidecek olan taraftarlar için ulaşım detayları belli oldu. Araçlar, bu gece saat 00.00’da Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden (Alpaslan Türkeş Bulvarı, İtfaiye karşısı) kalkış yapacak. Taraftarların hareket saatinden önce alanda olması istenirken, ulaşım desteği sağlayan tüm kurumlara teşekkür edildi.

BİLETLERDE SON 2 BİN 500 KONTENJAN

Tribün desteği şampiyonluk yolunda en büyük anahtar. Güncel verilere göre Malatyalı taraftarlar için ayrılan Güney Kale Arkası’nda 2 bin 70, Doğu Maraton tribününde ise sadece 450 bilet kaldı. Toplamda kalan son 2 bin 520 bilet için taraftarların acele etmesi ve işlemlerini gecikmeden tamamlaması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN ANKARA’YA

Sadece Malatya’dan değil; Ankara, İstanbul ve çevre illerdeki tüm Malatyalıların Eryaman Stadyumu’nda buluşması bekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her kesime çağrıda bulunan kulüp yönetimi, "Yarın en büyük gücümüz taraftarımız olacak" mesajını paylaştı.