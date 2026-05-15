Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolunda Doğanşehir - Erkenek Tüneli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan 34 PA 9303 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şantiyeye girdi. Araç, burada bulunan prefabrik yapının duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.