Malatya'da TIR’la çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Malatya-Elazığ karayolu eski Yimpaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç T. (30) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki TIR’la çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Miraç T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.