Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, önceden tespit edilen 2 iş yeri ve 3 ikamete eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suç delili olabileceği değerlendirilen; 10 adet cep telefonu, 2 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet dizüstü bilgisayara el konuldu.

10 MAĞDUR KADIN KURTARILDI, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu, fuhşa zorlandığı veya aracılık edildiği belirlenen 10 mağdur kadın tespit edildi. Operasyonun genişletilmesiyle birlikte toplam 25 ara yakalama işlemi gerçekleştirilirken, suç şebekesi içerisinde yer aldığı belirlenen 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

8 MASAJ SALONU FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Operasyonun en dikkat çeken ayağı ise şehir genelindeki denetimler oldu. Fuhuşla mücadele kapsamında mercek altına alınan 8 masaj salonu, eş zamanlı yapılan baskınlar sonucunda mühürlenerek faaliyetten men edildi.