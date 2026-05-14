Malatya çarşı merkezi için Emlak Konut yetkilileriyle bölgede teknik bir toplantı yapan Başkan Sami Er, Malatya’nın ticari hafızasını koruyarak modern bir düzen kurmak istediklerini belirtti. Çarşıdaki karmaşayı bitirmekte kararlı olduklarını ifade eden Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Şire Pazarı, kuyumcular, kasaplar ve ayakkabıcılar gibi sektörlerin her birinin ayrı alanları olacak. Kasap, Kasap Pazarı’nda; ayakkabıcı, Ayakkabıcılar Pazarı’nda hizmet verecek. Herkes farklı yerlerden dükkân alabilir ama biz burada bir kümelenme istiyoruz. Biraz zorlanacağız ama bu şehre düzen getirmek zorundayız."

ÜST KATLAR ATIL KALMAYACAK

Kümelenme modelinin sadece zemin katlarla sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Er, dükkanların üst katlarının da verimli kullanılacağını söyledi. Yeni plana göre; manifaturacıların üst katında terzi ve konfeksiyoncular, restoranların üzerinde ise kafe ve çay ocakları gibi tamamlayıcı sektörler yer alacak.

İKİ AY İÇERİSİNDE TAMAMLANIYOR

İnşa sürecinin çok iyi ilerlediğini ve iki ay içerisinde çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Başkan Er,

"Biz sadece bina değil, geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz"

dedi.

ESNAFA "SERAMİK PLAKET" SÜRPRİZİ

İncelemeler sırasında dükkanlarına yerleşen esnafları ziyaret eden Başkan Er, esnafla tek tek görüşerek taleplerini dinledi. Ziyaret sonunda Başkan Er, dükkanını açan esnaflara Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde özel olarak üretilen seramik plaketleri takdim ederek "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Esnaflar ise çalışmaların hızından ve yeni düzenden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Er’e teşekkür etti.