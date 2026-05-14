Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan-Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6’ncı toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu belirten Tokayev, iki ülkeyi yüz yıllar boyunca şekillenen kardeşlik bağları ve ortak kültürel ve manevi değerlerin birleştirdiğini söyledi. Tokayev,

"Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir. En önemli görevimiz, halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Bugün Türkiye, siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlettir. Bunun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Özellikle belirtmek gerekir ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliği ve özverili çalışmalarının bir sonucudur"

dedi.

"KARŞILIKLI ORTAKLIĞIMIZA YENİ İVME KAZANDIRACAK ÖNCELİKLİ ALANLARI BELİRLEDİK"

Son yıllarda iki devlet arasındaki çok yönlü iş birliğinin yüksek bir ivmeyle geliştiğini kaydeden Tokayev,

"Devletler arası, parlamentolar arası ve hükümetler arası ilişkilerimiz daha da güçlenmektedir. Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Karşılıklı ortaklığımıza yeni ivme kazandıracak öncelikli alanları belirledik. Siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel insani ilişkilerimizi daha da güçlendirme konusunda mutabakata vardık. Bu hedefleri hayata geçirmek amacıyla hukuki temel oluşturacak önemli hükümetler arası belgelere imza attık"

şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık hakkında deklarasyonu kabul ettiklerine vurgu yaparak, bu belgenin iki ülke halklarının birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesidir olduğu değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE, ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK 5 TİCARET ORTAĞINDAN BİRİ"

Türkiye’nin Kazakistan’ın en büyük yatırımcıları arasında yer aldığına dikkati çeken Tokayev, bugüne kadar Türk iş insanlarının Kazakistan ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yatırım yaptığını dile getirdi. Tokayev, Kazakistan'ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların da artarak yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştığını belirterek,

"Şu anda ülkemizde yaklaşık 4 bin Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bu durum, uzun vadeli ortaklığımızın sağlam bir teminatıdır. Ayrıca Türkiye ülkemizin en büyük 5 ticaret ortağından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 8,8 artarak, 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Elbette ekonomilerimizin potansiyelini dikkate aldığımızda bu rakamı daha da artırmak için tüm imkanlara sahibiz. Bugün katıldığımız Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum"

ifadelerine yer verdi.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZ KAZAKİSTAN'IN ALTIN VİZE PROGRAMINDAN DA YARARLANABİLİRLER"

Türk yatırımcıları desteklemeye her zaman hazır olduklarını söyleyen Tokayev, Türk şirketlerini uzun vadeli büyük stratejik projelerde yer almaya davet etti. Yeni anayasaya uygun olarak Kazakistan'da tüm mülkiyet türlerinin güvence altına alındığını söyleyen Tokayev,

"Buna yabancı mülkiyet de dahildir. Yabancı yatırımcıların hakları kapsamlı şekilde korunmaktadır. Bunun yanı sıra Türk kardeşlerimiz Kazakistan'ın Altın Vize programından da yararlanabilirler. Bu vizeyi alan girişimci ve uzmanlara vergi ve göç konularında çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır"

dedi.