Dünya ekonomisinin kalbi Hürmüz Boğazı’nda kılıçlar çekildi. ABD’nin dün itibarıyla başlattığı ve İran limanlarına yönelik tüm deniz trafiğini durdurmayı hedefleyen "tarafsız abluka" kararı, Çin tarafından tanınmadı. ABD yaptırım listesinde olan Rich Starry adlı dev tanker, ablukaya rağmen boğazı geçerek Körfez’den çıkış yapan ilk gemi oldu.

MEYDAN OKUYAN GEÇİŞ "RİCH STARRY" RADARDA!

Denizcilik verileri (LSEG, MarineTraffic ve Kpler) üzerinden doğrulanan bilgilere göre, Shanghai Xuanrun Shipping şirketine ait olan Rich Starry, ABD’nin yasaklarına rağmen rotasından sapmadı.

Rota: BAE Hamriyah Limanı'ndan çıkış yaparak Hürmüz'ü geçti.

BAE Hamriyah Limanı'ndan çıkış yaparak Hürmüz'ü geçti. Kritik Detay: Bu gemi, ablukanın başlamasından bu yana ABD kısıtlamalarını fiilen hiçe sayan ilk tanker olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ GEMİ YOLDA IRAK’A DOĞRU İLERLİYOR

Kriz sadece bir gemiyle sınırlı değil. ABD yaptırımlarına tabi bir diğer tanker olan Murlikishan'ın da Hürmüz Boğazı'na doğru hareket halinde olduğu bildirildi. Geçmişte Rus ve İran petrolü taşıdığı bilinen tankerin, 16 Nisan’da Irak’tan yakıt yüklemesi yapması bekleniyor. Bu durum, Çin’in ABD ablukasını sistematik olarak delmeye devam edeceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ "ÇATIŞMALARI DURDURUN!"

Pekin kanadından gelen açıklama ise diplomatik rest niteliğinde. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret için "hayati" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Boğaz trafiğindeki tıkanıklığın temel nedeni İran’daki çatışmalardır. Çözüm, yaptırım veya abluka değil, tarafların çatışmayı durdurmasıdır."

CENTCOM TETİKTE "TARAFSIZ UYGULANACAK" DEMİŞLERDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın Türkiye saatiyle dün 17.00’de başladığını ve ayrım gözetmeksizin tüm ülkelere uygulanacağını ilan etmişti. Ancak Çin gemilerinin bu hamlesi, ABD’nin denizdeki otoritesini ve ablukanın sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tartışmaya açtı.

Şimdi gözler Washington’da: ABD, ablukayı delen bu gemilere müdahale edecek mi, yoksa ticaret savaşı yeni bir boyuta mı taşınacak