Resmi tatillerle birlikte 6,5 güne varan ek mesai fırsatıyla, Malatya’da asgari ücretle çalışan bir işçinin aylık net geliri 34 bin TL bandını devirecek. İşte Malatya iş dünyasının konuştuğu kalem kalem bayram mesaisi hesaplamaları...

MALATYA’DA MAYIS AYINDA 6,5 GÜNLÜK MESAİ FIRSATI

Bu yıl mayıs takviminde yer alan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı arefesindeki yarım günlük tatille birleşti. Böylece çalışanlar için toplamda 6,5 günlük bir resmi tatil süresi ortaya çıktı.

Malatya’da deprem konutları inşaatlarında, tekstil fabrikalarında, çağrı merkezlerinde veya hizmet sektöründe durmaksızın çalışan işçiler, bu resmi tatillerde görev başı yapmaları halinde yasalar gereği çift yevmiye alacak.

HAFTA SONU ÇALIŞAN MALATYALI İŞÇİYE İLAVE ZAM!

Resmi tatillerin hafta sonuna denk gelmesi, ek ödeme oranlarını daha da katlıyor. Normal şartlarda resmi tatil çalışmalarında 2 katı yevmiye ödenirken, bu tatil döneminde son günün Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Malatyalı işçilere ilave yüzde 50 artırımlı ödeme uygulanacak ve oran 2,5 kata kadar çıkacak.

MALATYA İÇİN ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM KAZANÇ TABLOSU

2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret üzerinden Malatya'daki bir işçinin hak edişleri şu şekilde hesaplandı:

Günlük Brüt Yevmiye: 1.101 TL

Tatil Günü Mesai Ücreti: 2.202 TL

Arefe Günü (Yarım Gün) Mesaisi: 550,5 TL

Cumartesi Gününe Denk Gelen Mesai: 1.651,5 TL

Net Gelir Patlaması: Tüm resmi tatillerde eksiksiz çalışan Malatyalı bir asgari ücretlinin sadece bu dönemdeki toplam ek net kazancı 6 bin 80 TL’yi bulacak. Brüt ek kazanç ise cumartesi etkisiyle 7 bin 707 TL’ye ulaşacak. Böylece işçinin mayıs ayındaki toplam net geliri 34 bin 158 TL seviyelerine çıkacak.

MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE OLANLAR NE KADAR ALACAK?

Malatya’da brüt maaşı asgari ücretin üzerinde olan mühendis, şef veya kalifiye personeller için de kazançlar aynı formülle katlanıyor.

Örneğin kentteki fabrikalarda 35 bin lira brüt maaş alan bir çalışanın aylık toplam kazancı mesailerle birlikte 44 bin 333 liraya kadar yükselebiliyor. Brüt maaşı 40 bin lira olan bir personelin geliri ek ödemelerle 48 bin 666 lira ila 50 bin 666 lira arasına ulaşıyor.

Maaş skalası yükseldikçe kazanç daha da artıyor; 50 bin lira brüt ücret alan bir çalışanın toplam hak edişi mesailerle birlikte 63 bin 333 lirayı bulurken, 75 bin lira brüt maaşı olan bir uzman ay sonunda 95 bin liraya, 100 bin lira brüt maaşla çalışan üst düzey bir personel ise tüm tatil ve cumartesi mesailerini aldığında aylık toplamda 126 bin 666 liraya varan devasa bir tutara hak kazanıyor.